Hakkari'de 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Araçların tipi nedeniyle yolda kalması üzerine bazı vatandaşlara evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Yurt geneli kurak geçen yaz ve sonbahar mevsimlerinin ardından bu hafta itibarıyla kışın sert yüzüyle karşılaşmaya başladı. Bazı kentlerde eğitime ara verilirken vatandaşlar kapanan yollar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bu kentlerin başında Hakkari geldi Yüksekova ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına ve tipi, özellikle eğimli yollarda araçların ilerlemesini imkansız hale getirdi.

Hakkaride 3 gündür dinmeyen kar hayatı kabusa çevirdi! Sürücüler araçlarını bırakıp yürüdü

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI BIRAKIP YÜRÜDÜ

Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kalırken, sürücüler ilerleyemedikleri noktada araçlarını güvenli alanlara park etmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşların evlerine yürüyerek ulaştığı görüldü.

Mağduriyetini dile getiren vatandaşlardan Renas Doğmaz, "Yoğun kar yağışı nedeniyle aracımızla yolda kaldık. Kimse ilerleyemiyor.

Aracımızı bırakıp yürümek zorunda kaldık. Ekiplerin yolları sürekli temizlemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karla mücadele ekipleri, ulaşımın normale dönmesi ve kapalı yolların açılması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve tipi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

