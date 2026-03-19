“İmamoğlu suç örgütü”nün lideri Ekrem İmamoğlu, tutuksuz yargılama talep ederek mahkeme başkanına “İnsanları serbest bırakır, evine yollarsınız tarih değişir” dedi.

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne ilişkin 107’si tutuklu, 5’i “müşteki sanık” olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması yapıldı.

İzleyicilerin ve kendilerinin jandarma ile karşı karşıya gelmemek için “büyük çaba sarf ettiğini” söyleyen tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu “Herkes buraya medeni bir şekilde girebilsin. Taahhüt ediyoruz ki, sizin de işinizi kolay yapmanız ve zor durumdaki yargı müessesesinin hak ettiği itibarı elde edebilmesi adına herkes sorumluluk almaya hazır. Mahkemenin müzakere kapısını açık tutması gerekiyor. Bu kapıyı açık tutarsanız çok daha makul, itibarlı ve medeni bir hat çizersiniz. Gerçekten kazanan yüce Türk yargısı olur, yüce Türk milleti olur. Bazen öyle bir karar verirsiniz ki şuradan insanları serbest bırakır, evine yollarsınız, tutuksuz yargılanma hakkını tanırsınız ve tarih değişir” dedi.

Mahkeme başkanı Selçuk Aylan ise, jandarmaya talimat verdiklerini, salonda yer olduğu takdirde sanık yakınlarının içeri alınacağını söyledi.

"HİÇ Mİ MENFAAT SAĞLAMAM?"

Öte yandan duruşmada İBB iştiraklerinden Ağaç AŞ Genel Müdürü tutuklu sanık Ali Sukas’ın özel kalemi Murat Or’un savunması alındı. Sanık Or, rüşvet konusunda adının yer almasından üzüntü duyduğunu ifade ederek “Kimseden Ali Sukas adına para talep etmedim, kimseden de para almadım. Görev sürecimde kurumda israf yapılmaması noktasında elimden geleni yaptım. Gizli tanıkların ve sanıkların üzerime attıkları iftiralarla ilgili iddia makamının da belirttiği gibi somut bir delil yoktur. Mal varlığımda bir artış yoktur. Faizsiz bir gayrimenkul sisteminden mal sahibi oldum, aylık 60 bin küsur lira taksitlerini şu an eşim ödüyor. Böyle bir sürecin içinde olsam kendime hiç mi menfaat sağlamam?” şeklinde savunma yaptı.

