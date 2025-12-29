Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü. Araçtaki 3 çocuğun cansız bedeni bulunurken baba için arama çalışması sürüyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Araç sulama kanalına uçtu! 3 çocuğun cesedi bulundu, baba aranıyor

3 çocuğun cansız bedeni saatler sonra bulunurken sürücü baba için arama çalışmaları halen sürüyor.

Şanlıurfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Araç içerisinde bulunan H.G. (42), isimli vatandaşımız ve 3 çocuk maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, belediye, emniyet, jandarma ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."

