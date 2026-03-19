Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’daki bir üniversitede, öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla insansı robotların kullanıldığı bildirildi. Robotlar, öğretmenlerle iş birliği içinde derslerde aktif rol alıyor.

Yonhap ajansının haberine göre, Japonya’da Kuzey Kore yönetimine yakınlığıyla bilinen Choson Sinbo gazetesi, önceki günkü sayısında Pyongyang’daki bir üniversitede bulunduğu aktarılan insansı bir robotun fotoğrafını yayınladı. Gazetede, robotların öğretmenler ve öğrenciler tarafından aktif olarak kullanıldığı ve öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla öğretmenlerle iş birliği içinde çalıştığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan, 15 Mart’ta Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından da Pyongyang’daki bir üniversitede yer alan insansı robota ait bir kare paylaşılmıştı.

