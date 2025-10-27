33 Millî Park’tan doğan çalışma! Türkiye’nin çiçekleri dijital sanata dönüştü
Refik Anadol, Türkiye’deki 33 millî parktan toplanan çiçek verileriyle yapay zekâ veri heykeli oluşturdu. Eser, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenmeye başladı.
MURAT ÖZTEKİN - Dünyaca tanınmış Türk medya sanatçısı Refik Anadol’un imza attığı “Büyük Doğa Modeli: Türkiye” projesi ilk meyvesini verdi. Anadol’un proje çerçevesinde ortaya çıkardığı “Türkiye-Flora” adlı yapay zekâ veri heykeli, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Yapay zekâ ve büyük verinin sanatla buluştuğu eser, Türkiye’deki endemik bitki türlerinin güzelliğini gözler önüne seriyor.
