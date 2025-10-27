Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
33 Millî Park’tan doğan çalışma! Türkiye’nin çiçekleri dijital sanata dönüştü

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Refik Anadol, Türkiye’deki 33 millî parktan toplanan çiçek verileriyle yapay zekâ veri heykeli oluşturdu. Eser, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

MURAT ÖZTEKİN - Dünyaca tanınmış Türk medya sanatçısı Refik Anadol’un imza attığı “Büyük Doğa Modeli: Türkiye” projesi ilk meyvesini verdi. Anadol’un proje çerçevesinde ortaya çıkardığı “Türkiye-Flora” adlı yapay zekâ veri heykeli, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Yapay zekâ ve büyük verinin sanatla buluştuğu eser, Türkiye’deki endemik bitki türlerinin güzelliğini gözler önüne seriyor.

10 dakikalık yapay zekâ veri heykeli, 33 millî parktan toplanan çiçek verileriyle eğitilen yapay zekâ ile meydana getirildi. Eser, ikinci yaşını kutlayan müzenin koleksiyonunun ilk yapay zekâ veri heykeli olarak envantere kaydedildi.

SANATTA "DÜŞÜNEN FIRÇA"

Anadol, projenin şubat ayında yapılan lansmanında Türkiye gazetesinin sorularını cevaplamış ve “Büyük Doğa Modeli” projesi ile sanatta “yeni bir düşünen fırça” keşfettiklerini söylemişti.

Sanatçı Anadol’un ülkemizin tabii zenginliklerini yapay zekâ, büyük veri ve sanatı bir araya getirerek tekrar yorumlamayı hedefleyen “Büyük Doğa Modeli: Türkiye” projesi, Türkiye İş Bankası ve MEXT iş birliğiyle gerçekleştirildi. 2024 yılında tamamlanan saha çalışmalarında ülkemizdeki 33 millî parktan ses, görüntü ve tarama verileri toplandı. Elde edilen bu veriler açık kaynaklı akademik bilgilerle birleştirilerek yapay zekâ geliştirme süreçlerinde kullanıldı. Proje çerçevesinde, tabiata dair verileri işleyerek etkileşimli bir “Yaşayan Ansiklopedi” de oluşturuldu. Müzedeki deneyim odasında yer alan üç ekranda “Yaşayan Ansiklopedi” tecrübe edilebiliyor.

