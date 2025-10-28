Dünyaya inovasyon ihraç ediyor: Hayat Kimya’dan AR-GE’ye 1 milyar lira 

Her yıl ortalama 500’e yakın tüketici araştırma projesinin yürütüldüğü Kocaeli’deki merkezde, son 10 yılda yaklaşık 74 patent ve 90 tasarım başvurusu yapıldı.

2025 yılında 100 bini aşkın tüketiciyle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, farklı ülkelerdeki pazar ihtiyaçlarına uygun ürünlerin geliştirilmesinde kullanıldı.

Hayat Kimya AR-GE Merkezi’nin sadece ürün geliştirme odağında bir merkez olmadığını söyleyen Hayat Global AR-GE’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Koç “Geçen yıl AR-GE’ye yatırımlar hariç yaklaşık 1 milyar TL ayırdık” dedi.

Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın da “Biz AR-GE merkezimizde bilimle duyguları buluşturuyor; inovasyonu insana temas eden bir deneyim yolculuğuna dönüştürüyoruz” şeklinde konuştu.