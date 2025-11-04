Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Squid Game The Challenge 2. sezon 5. bölüm ne caman, hangi gün yayınlanacak?

Squid Game The Challenge 2. sezon 5. bölüm ne caman, hangi gün yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Squid Game The Challenge 2. sezon 5. bölüm ne caman, hangi gün yayınlanacak?
Squid Game, Netflix, 2. Sezon, Gerilim, Yarışma, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix'in fenomen dizisi Squid Game: The Challenge 2.sezonuyla geri dönüyor. 456 yarışmacısının 4,56 milyon dolarlık büyük ödül için kıyasıya mücadele ettiği yapımda nefesler tutuldu. Yeni sezonda heyecan giderek artarken, izleyiciler şimdi 5.bölümün yayın tarihini merak ediyor. Peki, Squid Game The Challenge 2. sezon 5. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Netflix'in fenomen yarışma programı Squid Game: The Challenge, gerilim ve stratejiyi bir araya getiren benzersiz formatıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye başardı. 

Güney Kore yapımı Sguid Game dizisinden esinlenerek hazırlanan bu yapımda, 456 yarışmacı 4,56 milyon dolarlık büyük ödül için kıyasıya mücadele ediyor. 

Squid Game The Challenge 2. sezon 5. bölüm ne caman, hangi gün yayınlanacak? - 1. Resim

Gerçek oyunların heyecanını ve psikolojik baskıya bir arada sunan yarışmaya, hem rekabeti hem de insan doğasının sınırlarını gözler önüne seriyor. Squid Game The Challenge 2. sezon 5. bölüm ne caman, hangi gün yayınlanacak? sorusu yeniden gündeme geldi.

Squid Game The Challenge 2. sezon 5. bölüm ne caman, hangi gün yayınlanacak? - 2. Resim

SQUİD GAME THE CHALLENGE 2. SEZON 5. BÖLÜM NE CAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Squid Game The Challenge 2.sezon heyecanı devam ediyor. İlk dört bölümüm ardından izleyicilerin merakla beklediği 5.bölüm, 11 Kasım 2025 Salı günü Netflix'te yayınlanacak.

Yeni bölümde yarışmacılar, 4,56 milyon dolarlık büyük ödüle bir adım daha yaklaşırken rekabet ve gerilim üst seviyeye çıkacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

THY, Alman ortağını satın mı alıyor? Avrupa basınında büyük iddiaFilipinleri sel vurdu: 26 kişi boğularak öldü, yetkililer alarma geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın yükselecek mi, düşecek mi? 4 Kasım gram, yarım ve tam altın fiyatları - HaberlerAltın yükselecek mi, düşecek mi? 4 Kasım gram, yarım ve tam altın fiyatlarıSlavia Prag - Arsenal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları devam ediyor! - HaberlerSlavia Prag - Arsenal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları devam ediyor!4 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu? - Haberler4 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?TESKİ su kesintisi 4 Kasım! Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerTESKİ su kesintisi 4 Kasım! Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?Sedan TOGG T10F ne kadar? İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri - HaberlerSedan TOGG T10F ne kadar? İşte satış fiyatı ve teknik özellikleriViktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Maçı hakem Allard Lindhout yönetecek! - HaberlerViktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Maçı hakem Allard Lindhout yönetecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...