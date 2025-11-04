Netflix'in fenomen yarışma programı Squid Game: The Challenge, gerilim ve stratejiyi bir araya getiren benzersiz formatıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye başardı.

Güney Kore yapımı Sguid Game dizisinden esinlenerek hazırlanan bu yapımda, 456 yarışmacı 4,56 milyon dolarlık büyük ödül için kıyasıya mücadele ediyor.

Gerçek oyunların heyecanını ve psikolojik baskıya bir arada sunan yarışmaya, hem rekabeti hem de insan doğasının sınırlarını gözler önüne seriyor. Squid Game The Challenge 2. sezon 5. bölüm ne caman, hangi gün yayınlanacak? sorusu yeniden gündeme geldi.

SQUİD GAME THE CHALLENGE 2. SEZON 5. BÖLÜM NE CAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Squid Game The Challenge 2.sezon heyecanı devam ediyor. İlk dört bölümüm ardından izleyicilerin merakla beklediği 5.bölüm, 11 Kasım 2025 Salı günü Netflix'te yayınlanacak.

Yeni bölümde yarışmacılar, 4,56 milyon dolarlık büyük ödüle bir adım daha yaklaşırken rekabet ve gerilim üst seviyeye çıkacak.