Squid Game 4. sezon gelecek mi? Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyu son noktayı koydu

Yayınlandığı andan itibaren dünya çapında izlenme rekorları kıran Squid Game için 4.sezon gelecek mi? sorusuna dizinin yönetmeni 'tan net açıklama geldi.

Dünyada fenomen haline gelen Netfliz dizisi Squid Game için 4.sezon bekleyenlere kötü haber verildi. Dizinin yönetmeni son noktayı koyarken Squid Game 4. sezon gelecek mi? sorusuna cevap aranmaya başladı.

Netflix'in dünya genelinde en çok izlenen yapımları arasında yer alan Squid Game, 3. sezonuyla 27 Haziran itibarıyla izleyicilerle buluşmuştu.

SQUİD GAME 4. SEZON GELECEK Mİ?

Squid Game dizisinin 4. sezonu gelmeyecektir. Netflix, 2025 yılında yayınlanan Squid Game dizisinin 3. sezonunu final olarak duyurdu.

Dizi yönetmeni Hwang Dong-hyuk, geçtiğimiz aylarda hayranlarına yazdığı bir mektupla Squid Game 4. sezon için geri dönmeyeceğini açık açık belirtti.

Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Heang Song-hyuk, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, 4.sezonun olmayacağını belirterek, “Hikâye, başından beri 3 sezonluk bir yapı üzerine kuruluydu. Finali burada vermek istedim,” dedi.

Squid Game'in orijinal olan Kore versiyonunun sonuna gelinse de America versiyonunun çekileceğine dair haber gelmişti.

Squid Game 3.sezonunda Cate Blanchett gözükerek America versiyonunun çekileceğinin habercisi oldu. Whats on Netflix tarafından aktarılan bilgilere göre Squid Game: America çekimlerine Aralık ayında başlanacak.

Birinci sezonda oyunu kazanan 456, ikinci ve üçüncü sezonlarda onları yenmek için oyuna tekrar geri döndü. Seong Gi-hun'un hikayesi ise final bölümünde sona erdi.