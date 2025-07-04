Squid Game 4.sezon ne zaman? Yönetmen açıklama yaptı, ABD versiyonu gündemde

Squid Game 3.sezonu 27 Haziran'da Netflix'te yayınlandı. Squid Game dizisinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk 3. sezon için dikkat çekici ve beklenmedik hikayeler ekleyerek gündemin ilgi odağı olmayı başardı. Yayınlandığı günden beri konuşalan Squid Game dizisi için gözler 4.sezona çevrildi. Arama motorlarında en sık aratılan konu başlıkları arasında Squid Game 4.sezon ne zaman? yer alıyor. İşte konuya ilişkin yeni ayrıntılar...

Squid Game'in ilk sezonu, 265,2 milyon izlenmeyle Netflix'in tüm zamanların en çok izlenen dizisi olmayı başardı. İki ve üçüncü sezonu ise konuşulmaya devam ediyor.

Güney Kore yapım Squid Game dizisinde, 456 oyuncunun 45,6 milyar Kore wonu kazanmak için ölümcül çocuk oyunları oynar. İp atlama, saklambaç gibi basit görünen bu oyunlarda belirtilen süre içinde oynayamazsan hayatın ile bedelini ödüyorsun.

Squid Game 4.sezon ile yeniden ekranlara gelip gelmeyeceği ise sosyal medyada geniş yankı buldu. Popüler dizisinin akıbeti ise yönetmen tarafından yapılan açıklamayla beraber netleşti.

SQUİD GAME 4.SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in hit hale gelen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan 3. sezonuyla ekran macerasının sonuna geldi.

Squid Game dizisini kaleme alan yönetmen Hwang Dong-hyuk, 3.sezonla beraber final yapacağını duyurmuştu. Bu nedenle Squid Game 4.sezon ile ekranlara gelmeyecek.

Ancak Squid Game dizisinin Amerikan versiyonu çekileceğine dair haberler gündeme geldi. Cate Bianchett'ın, ara sokakta çaresiz bir adamla ddakji oynayan Amerikalı bir kadın olarak bölüm sonunda ortaya çıkması, Netflix'in Squid Game'in Amerikan versiyonu üzerinde durduğuna dair söylentilere yol açtı.

David Fincher'ın Amerika'da geçen bir Squid Game dizisi için hazırlıkları başladığı söyleniyor. Çekimlere ise Aralık 2025 tarihinde Los Angeles’ta başlaması planlanıyor.

Blanchett'ın Amerikan versiyonunda rol alıp almayacağı şu an için belli değildir. Squid Game: America dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Ancak Güney Kore yapımlı Squid Game dizisinin 3. sezonunun sona ermesi üzerine, Squid Game: America versiyonunun dizinin devamı niteliğinde olacağına dair yorumları yapılmaya başlandı.