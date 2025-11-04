İlkay Gündoğan Ajax maçında oynayacak mı? Futbolcunun sakatlık durumu gündemde

Galatasaray’ın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan Ajax maçında oynayacak mı merak ediliyor. Bir süredir sakatlık problemi yaşayan oyuncunun sahalara döneceği tarih merak ediliyor.

İLKAY GÜNDOĞAN AJAX MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile oynayacağı karşılaşmada İlkay Gündoğan’ın forma giymesi beklenmiyor. Bodo/Glimt maçı öncesindeki son antrenmanda sakatlanan başarılı futbolcunun tedavi süreci devam ediyor. Teknik heyet, oyuncuyu riske atmamak için Ajax mücadelesinde sahaya sürmeye sıcak bakmıyor.

Sakatlığının seyrine göre İlkay’ın dönüş sürecinin netleşeceği ifade ediliyor. Gündoğan’ın bireysel çalışmalara başlamadan önce ağrılarının tamamen geçmesi bekleniyor. Bu nedenle Ajax maçı için kadroda yer almayacak.

İLKAY GÜNDOĞAN SAKATLIK DURUMU

Deneyimli oyuncunun arka adalesinde zorlanma tespit edildi. İlk kontroller sonrası en az 2 haftalık bir tedavi süreci öngörüldüğü açıklandı. Bu süre, sakatlığın ilerleme durumuna göre uzayabilir. Sağlık ekibi, oyuncunun tedavisini hızlandırmak için yoğun bir program uyguluyor.

Gündoğan, Bodo/Glimt, Göztepe veTrabzonspor maçlarında forma giymedi. 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisine kadar sahalara dönmesi bekleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Tedavi süreci devam eden yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi sağlık ekibinin raporlarına göre netleşecek. Eğer iyileşme süreci olumlu ilerlerse Kasım ayının son haftasında takımla çalışmalara katılması beklenebilir.

Ancak tedavide risk alınmaması adına dönüş süresi esnetilebilir. Gündoğan’ın tam olarak hazır hale gelmeden sahaya çıkmaması üzerinde duruluyor.