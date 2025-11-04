Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zirai dondan etkilenen çiftçilere 1.7 milyar liralık bir ödeme daha

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere 1.7 milyar liralık bir destek ödemesi daha yapacaklarını duyurdu. Bu kapsamda toplamda 22 milyar 148 milyon lira zirai don desteği verilmiş olacak. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen çiftçilere müjdeli bir haber daha verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yumaklı, 1.7 milyar liralık bir destek ödemesi daha yapılacağını söyledi. 

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şöyle: 

"Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize, önceki ödemelerin devamı olarak 1 milyar 723 milyon TL daha aktarıyoruz.

TOPLAMDA 22.1 MİLYAR LİRALIK DESTEK 

Böylece toplamda 22 milyar 148 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına ulaştırılmış oldu.

Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz."

