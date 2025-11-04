Dick Cheney neden öldü? Eski ABD başkan yardımcısıydı

Eski ABD başkan yardımcısı Dick Cheney’in hayatını kaybetmesi dünya gündemine yerleşti. George W. Bush döneminin en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Cheney’in ölüm nedeni araştırılıyor.

DİCK CHENEY NEDEN ÖLDÜ?

Dick Cheney’in uzun yıllardır devam eden sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 1980’lerden bu yana ciddi kalp rahatsızlıkları yaşayan Cheney’in zatürre ve damar hastalığına bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 3 Kasım 2025 gecesi ailesinin yanında, evinde hayatını kaybeden Cheney’in ölüm haberi ABD basınında geniş yer buldu.

Cheney daha önce beş kez kalp krizi geçirmiş, 2012 yılında da kalp nakli ameliyatı olmuştu. Sağlık sorunlarına rağmen emeklilik döneminde aktif siyasi açıklamalar yapmaya devam eden Cheney, Cumhuriyetçi Parti içinde Donald Trump’a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelmişti.

DİCK CHENEY KİMDİR?

Dick Cheney 30 Ocak 1941’de Nebraska’nın Lincoln kentinde doğdu. ABD’nin 46. başkan yardımcılığı görevini 2001-2009 yılları arasında üstlenen Cheney, George W. Bush döneminin en etkili siyasi figürü olarak tanındı.

11 Eylül saldırıları sonrası ABD’nin güvenlik ve dış politika doktrinlerini şekillendiren Cheney, Irak ve Afganistan savaşlarının yanı sıra ABD'de Bush döneminin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak görülüyordu.

Cheney’in siyasi kariyeri 1970’lerde başladı. 1975’te Gerald Ford döneminde ABD tarihinin en genç özel kalem müdürü oldu. Daha sonra 1989-1993 yılları arasında savunma bakanlığı yaptı ve ABD’nin Panama operasyonu ile Körfez Savaşı’nı yönetti. Başkan yardımcılığı döneminde ise sert güvenlik politikaları, CIA programları ve Guantanamo uygulamaları nedeniyle sıkça “gölge başkan” olarak anıldı. Emeklilik döneminde Trump yönetimine karşı çıkmasıyla da dikkat çekti.