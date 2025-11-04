ABD’nin 46. Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti!

ABD’nin 11 Eylül sonrası güvenlik doktrinini şekillendiren 46. Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti.

George W. Bush döneminde Beyaz Saray’ın en etkili isimlerinden biri olarak tanınan Cheney, ABD’nin Orta Doğu politikasını şekillendiren “savaş doktrini”nin mimarlarından biriydi.

Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu iddialarını temel alarak 2003’teki işgale öncülük eden Cheney, Irak Savaşı’nın en güçlü savunucularından biri olarak tarihe geçti.

Yıllar sonra yapılan soruşturmalarda, bu iddiaların hatalı ve abartılı istihbarata dayandığı ortaya çıktı. Ancak Cheney, “O dönemde mevcut en iyi bilgilere göre hareket ettik” diyerek politikalarını savundu.

BUSH DÖNEMİNİN EN TARTIŞMALI İSMİ

Cheney, ABD’de başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü dönemde “gölge başkan” olarak anıldı. Beyaz Saray’da perde arkasında büyük bir güce sahip olduğu bilinen Cheney, sert güvenlik politikalarıyla hem içeride hem dışarıda eleştirilerin hedefi oldu.

Terör şüphelilerine yönelik “gelişmiş sorgulama yöntemleri” olarak adlandırılan, ancak insan hakları örgütlerince işkence olarak değerlendirilen uygulamaları açıkça savundu. Guantanamo Üssü’nde yargısız tutuklamalara da destek verdi.

TRUMP'A KARŞI DURDU

Cheney, Cumhuriyetçi Parti içindeki son döneminde Donald Trump’a karşı tavır alarak dikkat çekti. Trump’ı “cumhuriyet için en büyük tehdit” olarak tanımladı ve 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris’i destekledi.

Kızı Liz Cheney de 6 Ocak Kongre baskını sonrası Trump’a karşı çıkan az sayıdaki Cumhuriyetçi isimden biri olmuştu.

UZUN SÜREDİR KALP RAHATSIZLIĞI VARDI

Cheney’nin uzun yıllardır kalp hastalığıyla mücadele ettiği biliniyordu. 1988’den itibaren birden fazla kalp krizi geçirmiş, 2012 yılında kalp nakli ameliyatı olmuştu.