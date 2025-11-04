Filipinleri sel vurdu: 26 kişi boğularak öldü, yetkililer alarma geçti
Filipinler'in orta kesimlerini etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu hayatı felç etti. Tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 26 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi evsiz kaldı. Cebu şehrinde araç ve kamyonlar sularda sürüklenirken, bölge halkı selden korunmak için çatılara çıktı.
Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan ulaşan Kalmaegi Tayfunu hayatı felç etti. Bölgede şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 26 kişi hayatını kaybederken yetkililerden yapılan açıklamaya göre ölümlerin çoğu boğulma sonucu gerçekleşti.
ÇATILARDA MAHSUR KALDILAR
Filipinler Kızıl Haçın Genel Sekreteri Gwendolyn Pang, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Mandaue ve Cebu şehirlerinde yaşanan selde, su seviyesinin insanların boyuna ulaştığını ve vatandaşların çatılarda mahsur kaldığını ifade etti.
KAMYONLARI SÜRÜKLEDİ
AFP'nin haberine göre, tayfundan etkilenen bölgelere yapılan 160'tan fazla uçuş iptal edildi. Filipinler'deki ve Mindanao'nun bazı kısımlarındaki kıyı ve alçak kesimlerde 3 metreyi aşabilecek dalga riskine karşı uyarıda bulunuldu. Cebu şehrinde ise sular, araç ve kamyonları metrelerce sürükledi.
Kalmaegi Tayfunu nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayan 100.000'den fazla kişi, dün ordunun yardımıyla güvenli bölgelere tahliye edilmişti.
Ülkeyi Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.