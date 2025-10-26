Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiltere'nin eski Başbakanı Johnson itiraf etti! 'Irak'ta kurumları yok ettik'

İngiltere’nin eski Başbakanı Johnson itiraf etti! 'Irak’ta kurumları yok ettik'

Güncelleme:
İngiltere’nin eski Başbakanı Johnson itiraf etti! &#039;Irak’ta kurumları yok ettik&#039;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, 2003 Irak işgaline ilişkin yıllar sonra dikkat çeken itiraflarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Johnson, “Kurumları yok ettik. Biz İngilizler, Anglo-Amerikan koalisyonu, olaya dahil olan herkes” diyerek işgalin ardından hiçbir planlarının olmadığını kabul etti.

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, katıldığı bir televizyon programında 2003 Irak işgaline ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu. 

"KURUMLARI YOK ETTİK"

Johnson, konuşmasında, "Kurumları yok ettik. Biz İngilizler, Anglo-Amerikan koalisyonu, olaya dahil olan herkes" dedi.

Eski başbakan, Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ardından yönetimin nasıl sürdürüleceğine dair hazırlık bulunmadığını vurguladı:

"Saddam'ın yerine kimin geçeceğine dair hiçbir planımız yoktu. Baas Partisi'nin tamamını, yönetici elitlerin tamamını ortadan kaldırdık."

İngiltere'nin eski Başbakanı, İngiliz ve ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak’ta “kurumları yok ettiğini” ve işgal sonrası için “hiçbir planlarının olmadığını” söyledi.

"EVLERİ YAĞMALANDI, PURO KUTULARI ÇALINDI"

Johnson, işgal sonrası yaşanan kaosu şu sözlerle anlattı: "Evleri yağmalandı, puro kutuları çalındı ve onları değiştirmeyi de düşünmüyorduk." Bir basın toplantısında diplomatlarla yaptığı konuşmayı da aktaran Johnson, "Şimdiki plan ne?" dedik. Onlar da, "Bir yolculuğa çıkıyoruz." dediler. Ne olacağı hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve bu tamamen ahlaki açıdan yanlıştı" ifadelerini kullandı.

"İSTİKRAR İÇİN HİÇBİR PLANIMIZ YOKTU"

Eski başbakan, işgalin sonuçlarına ilişkin eleştirisini sürdürdü:

"Bağımsız ve egemen bir ülkeye girmiştik, siyasi rejimini, siyasi kurumlarını yıkmıştık, yöneticisinden kurtulmuştuk ve bu ülke için hiçbir planımız yoktu. İstikrar için hiçbir planımız yoktu, azınlıkları korumak için hiçbir planımız yoktu. Çok korkunçtu."

