İngiltere’nin eski Başbakanı Johnson itiraf etti! 'Irak’ta kurumları yok ettik'

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, katıldığı bir televizyon programında 2003 Irak işgaline ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"KURUMLARI YOK ETTİK"

Johnson, konuşmasında, "Kurumları yok ettik. Biz İngilizler, Anglo-Amerikan koalisyonu, olaya dahil olan herkes" dedi.

Eski başbakan, Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ardından yönetimin nasıl sürdürüleceğine dair hazırlık bulunmadığını vurguladı: "Saddam'ın yerine kimin geçeceğine dair hiçbir planımız yoktu. Baas Partisi'nin tamamını, yönetici elitlerin tamamını ortadan kaldırdık."

İngiltere'nin eski Başbakanı, İngiliz ve ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak’ta “kurumları yok ettiğini” ve işgal sonrası için “hiçbir planlarının olmadığını” söyledi.

"EVLERİ YAĞMALANDI, PURO KUTULARI ÇALINDI"

Johnson, işgal sonrası yaşanan kaosu şu sözlerle anlattı: "Evleri yağmalandı, puro kutuları çalındı ve onları değiştirmeyi de düşünmüyorduk." Bir basın toplantısında diplomatlarla yaptığı konuşmayı da aktaran Johnson, "Şimdiki plan ne?" dedik. Onlar da, "Bir yolculuğa çıkıyoruz." dediler. Ne olacağı hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve bu tamamen ahlaki açıdan yanlıştı" ifadelerini kullandı.

"İSTİKRAR İÇİN HİÇBİR PLANIMIZ YOKTU"

Eski başbakan, işgalin sonuçlarına ilişkin eleştirisini sürdürdü: