Dünya Trump'ın bu hareketlerini konuşuyor! 'BM'den çok daha iyiyim'

Dünya Trump’ın bu hareketlerini konuşuyor! 'BM'den çok daha iyiyim'

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Dünya Trump’ın bu hareketlerini konuşuyor! &#039;BM&#039;den çok daha iyiyim&#039;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ilk durağı olan Malezya’ya adeta şov yaparak indi. 79 yaşındaki Trump, Kuala Lumpur Havalimanı’nda kırmızı halı üzerinde yerel dansçılarla birlikte sahne aldı,

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ilk durağı olan Malezya’ya inişinde yerel sanatçılarla dans ederek renkli görüntülere imza attı. 79 yaşındaki Trump, 23 saatlik uçuşun ardından Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’nda kırmızı halı üzerinde davul ritmine ayak uydurdu, sallanarak ve yumruklarını havaya kaldırarak halkı selamladı.

Malezya Başbakanı Enver Ibrahim tarafından havalimanında karşılanan Trump, müzik eşliğinde yapılan karşılama törenine eşlik etti. 

Dansçıların renkli kostümleri, Borneo yerli halkından Malaylara, Çinlilerden Hintlilere kadar ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıttı.

Air Force One’a iki F-18 savaş uçağı eşlik etti.

Dünya Trump’ın bu hareketlerini konuşuyor! 'BM'den çok daha iyiyim' - 1. Resim

BEŞ GÜNLÜK ASYA TURUNDA İLK DURAK

Trump, Asya’daki diplomatik tur kapsamında beş gün boyunca Malezya, Japonya ve Güney Kore’yi ziyaret edecek. ABD Başkanı, Tokyo’da Japonya’nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya gelecek, ardından Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek.

Ziyaret programına son anda yapılan bir eklemeyle Trump’ın, Güney Kore’nin Askerden Arındırılmış Bölgesi (DMZ)’nde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de görüşebileceği öne sürüldü.

Dünya Trump’ın bu hareketlerini konuşuyor! 'BM'den çok daha iyiyim' - 2. Resim

"KUALA LUMPUR BARIŞ ANLAŞMASI"

Trump, ASEAN Zirvesi’nin açılış konuşmasında Tayland ve Kamboçya arasında imzalanan mutabakatı "Kuala Lumpur Barış Anlaşması" olarak duyurdu. Ancak Taylandlı yetkililer, belgenin yalnızca “ortak deklarasyon” niteliğinde olduğunu, barış anlaşması olarak tanımlanmadığını iletti.

Buna rağmen Trump’ın konuşmasında kullandığı ifade, anlaşmanın diplomatik çerçevesine yeni bir anlam kazandırdı. Malezya tarafının hazırladığı sahne zemininin üzerinde ise “Barış Hizmeti: Kamboçya–Tayland Barış Anlaşması” ibaresi yer aldı.

"8 AYDA 8 SAVAŞI BİTİRDİM"

Trump, konuşmasında dünya genelindeki çatışmaların son bulmasında oynadığı role dikkat çekerek, “8 ayda 8 savaşı bitirdim. Pakistan ile Afganistan'ın yeniden çatışmaya başladığını duydum ama bunu çok hızlı bir şekilde çözeceğim” dedi.

ABD Başkanı, “Bunu yapmayı seviyorum. Buna hobi dememeliyim çünkü çok daha ciddi bir şey ama iyi olduğum ve yapmaktan keyif aldığım bir şey” ifadelerini kullandı.

"BM'DEN ÇOK DAHA İYİYİM"

Trump, “İki ülke arasında yaşanan kan dökülmesinin ardından birçok telefon görüşmesi yapıldı, ancak yönetimim bunu durdurdu. Barış anlaşmaları yapma konusunda Birleşmiş Milletler'den çok daha iyiyim” dedi.

Kaynak: Dış Haberler

Kuyumcu açılışında bedava altın dağıtıldı! Duyan oraya koştu
