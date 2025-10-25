Trump’tan Kuzey Kore itirafı! 'Onlar artık nükleer güç'

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turuna çıkmadan önce gazetecilerle bir araya geldiği Air Force One uçağında dünya gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Kuzey Kore, Çin, Rusya ve Venezuela’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Pyongyang yönetimi için "Bence onlar bir tür nükleer güç" ifadesini kullandı.

Başkana, Washington ile diyalog için ön şart olarak Kuzey Kore’nin nükleer devlet olarak tanınması talebine açık olup olmadığı soruldu. Trump, "Nükleer güç olarak tanınmaları gerektiğini söylediğinizde, pek çok nükleer silaha sahip olduklarını söyleyebilirim" cevabını verdi.

"RUSYA'YA ÇOK BÜYÜK YAPTIRIMLAR UYGULADIK"

Trump, uçakta gazetecilerin diğer sorularını da cevapladı. Rusya'ya yönelik yaptırımların bugüne kadar uygulananların en serti olduğunu belirten Trump, "Rusya'ya çok büyük yaptırımlar uyguladık, bunlar çok sert ve güçlü" dedi.

"UMARIM ÇİN TAYVAN'A KARŞI HAMLE YAPMAZ"

Trump, Asya gezisi kapsamında Çin-Tayvan gerilimine de değindi. "Umarım Çin Tayvan'a karşı bir hamle yapmaz. Belki yaparlar, belki yapmazlar, umarım yapmazlar" şeklinde konuştu.

VENEZUELA ÇIKIŞI: UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİ DURDURDUK

Venezuela konusunda da konuşan Trump, ülke üzerinden ABD’ye yönelik uyuşturucu trafiğini büyük ölçüde engellediklerini söyledi. "Deniz yoluyla gelen tüm uyuşturucuları neredeyse tamamen durdurduk. Çok kısa bir süre içinde karayoluyla gelen tüm uyuşturucuları da durduracağız" dedi.

Trump ayrıca, "Başlamaya başladığını göreceksiniz" diyerek operasyonların devam edeceğini vurguladı.

MADURO'DAN CEVAP: ABD YENİ BİR SAVAŞ UYDURUYOR

Trump’ın açıklamalarının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan sert tepki geldi. Maduro, "ABD hükümeti yeni bir savaş uyduruyor. Bir daha asla demişlerdi ama biz Güney Amerika'nın seferberliğiyle bunu durduracağız. Mesajımız: savaşa hayır, barışa evet" ifadelerini kullandı.

"KANADA YAKALANDI" Diğer yandan Trump, uçakta yaptığı açıklamalarda uluslararası gündeme dair birçok başlıkta dikkat çeken ifadeler kullandı: "Kanada ticari bir konuda hile yaparken yakalandı. Buna inanabiliyor musunuz?" diyen Trump, ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmede Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai’nin serbest bırakılması konusunu gündeme getireceğini söyledi: "Xi ile görüşmemde Jimmy Lai'nin serbest bırakılmasını isteyeceğim. Listemde var." Ekonomiye de değinen Trump, "Baloda 350 milyon dolar topladık. Güzel bir salon, ama henüz adını koymayı düşünmedik" dedi. Enflasyon verilerinin beklentileri aştığını vurgulayan Trump, "Çok iyi gidiyoruz. Hisse senedi piyasasında rekor kırdık, harika ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ASYA TURUNUN DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore, Çin, Rusya ve Venezuela hakkındaki açıklamalarının ardından yaklaşık bir hafta sürecek Asya turuna başladı. ABD ile Çin arasındaki ekonomik çekişmenin sürdüğü bir dönemde başlayan bu ziyaret, Washington’ın bölgedeki ittifaklarını güçlendirme hamlesi olarak görülüyor.

İLK DURAK: MALEZYA

Trump’ın ilk durağı, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur oldu. ABD Başkanı, burada Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmasını sonlandıran anlaşmanın imza törenine katılacak. Törenin ardından Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile de görüşmesi bekleniyor.

TOKYO ZİYARETİ: YENİ BAŞBAKANLA İLK TEMAS

Trump, 26 Ekim Pazar günü Malezya’daki temaslarının ardından Japonya’nın başkenti Tokyo’ya geçecek. Burada yeni seçilen Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya gelecek.

Trump’ın Japonya ziyareti, Çin ve Kuzey Kore’ye yönelik mesajlar açısından büyük önem taşıyor. Görüşme, ABD-Japonya ittifakının güçlü biçimde sürdüğünü gösterecek.

APEC ZİRVESİ: GÜNEY KORE'DE BULUŞMA TRAFİĞİ

Trump, Asya turunun çarşamba günü gerçekleşecek üçüncü durağında, Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ne katılacak.

Zirvede çok sayıda liderle görüşmesi planlanan Trump’ın, özellikle bölgedeki ticaret dengeleri ve güvenlik konularını gündeme getirmesi bekleniyor.

KRİTİK GÖRÜŞME: Xİ CİNPİNG'LE BULUŞMA

Trump, Asya turunun son günü olan 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile bir araya gelecek. İki liderin görüşmesi, uzun süredir süregelen gümrük vergisi savaşı nedeniyle yakından izleniyor.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Şi Cinping ile yapılacak görüşmeden "herkes için adil bir sonuç" çıkmasını umduğunu söylemişti. Görüşmenin sonucu, yalnızca piyasalar açısından değil, küresel siyasi dengeler bakımından da kritik öneme sahip olacak.