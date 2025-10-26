Trump bir kez daha arabulucu oldu! Tayland ve Kamboçya ateşkeste anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ilk durağı olan Malezya’da, Tayland ve Kamboçya arasında yaşanan sınır çatışmalarını sonlandıran ateşkes anlaşmasına imza attı.

Törene, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve ABD Başkanı Donald Trump katıldı. Dört lider, anlaşmanın imza töreninde yan yana oturarak kameralar karşısına geçti.

KANLI SINIR ÇATIŞMALARININ ARDINDAN

Bu yıl Tayland ve Kamboçya arasında yaşanan, çok sayıda askerin hayatını kaybettiği sınır anlaşmazlığı, bölgesel gerilimi tırmandırmıştı.

Taraflar arasında aylar süren diplomatik temasların ardından, ABD’nin arabuluculuğunda barış zemini oluşturuldu.

Trump, imza töreninde yaptığı kısa konuşmada, anlaşmanın "Asya’da kalıcı barışın başlangıcı olabileceğini" ifade etti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise "ASEAN bölgesinde uzlaşma kültürünün güçlendiğini" sözlerine ekledi.

TRUMP'IN ASYA TURU Xİ GÖRÜŞMESİYLE DEVAM EDECEK

Ateşkes anlaşması, ABD Başkanı Trump’ın Çin lideri Xi Jinping ile yapacağı görüşme öncesindeki ilk diplomatik hamlesi oldu. Trump, Kuala Lumpur’daki temaslarının ardından Japonya ve Güney Kore’yi de kapsayan Asya turuna devam edecek.

Xi ile yapılacak görüşmenin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleşmesi bekleniyor.

ASEAN ZİRVESİ ÖNCESİ BARIŞ MESAJI

Anlaşma, Pazar günü başlayacak ASEAN Zirvesi öncesinde bölgedeki tansiyonu düşürdü. Kuala Lumpur, Pazar’dan Salı’ya kadar küresel ve bölgesel liderlere ev sahipliği yapacak.

ABD VE ÇİN, MALEZYA'DA TİCARET MÜZAKERELERİNİ YENİDEN BAŞLATTI

Trump’ın Asya turuna başlamasının hemen ardından Pazar günü Malezya’da ABD ve Çin’in üst düzey heyetleri bir araya geldi.

Çin heyetine Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD heyetine ise Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık ediyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Kuala Lumpur’daki basın toplantısında, iki tarafın “liderlerin değerlendirmesine sunabilecekleri bir noktaya geldiklerini” söyledi.

TİCARET ATEŞKESİ: VERGİLERDE GEÇİCİ DENGE

Ağustos ayında ABD ve Çin, 10 Kasım’a kadar gümrük vergilerinde ateşkes konusunda anlaşmıştı. Trump yönetiminin vergileri yüzde 145’e çıkardıktan sonra yaptığı üçüncü ateşkes oldu. Çin ise ABD mallarına uyguladığı vergileri yüzde 125’e kadar yükseltmişti.