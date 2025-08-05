Tayland’dan Kamboçya liderlerine bombalı tuzak! Son anda önlendi

Rus basını, Tayland kaynaklı ciddi bir suikast planını gündeme taşıdı. Habere göre, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ve Başbakan Hun Manet'e yönelik bir saldırı girişiminin planlandığı ve bu operasyon için Güney Kore yapımı GPS güdümlü bombalarla donatılmış AT-6TH hafif saldırı uçaklarının kullanılmasının hedeflendiği öne sürüldü.

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SEKİZ UÇAK, 200 BOMBA, SINIR TESTLERİ

Güvenilir resmi kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Tayland, 29 Temmuz 2025 tarihinde 8 adet AT-6TH tipi saldırı uçağı, 200 GPS güdümlü bomba ve 4 yenilenmiş hava aracı teslim aldı.

Uçakların, F-16 gibi konvansiyonel savaş uçaklarına göre daha az tespit edilebilir olduğu ve özel görevler için optimize edildiği ifade edildi.

Aynı kaynak, bu mühimmatın yüksek hassasiyetli vurucu kabiliyete sahip olduğunu ve kullanılması durumunda büyük tehdit oluşturabileceğini aktardı.

PHNOM TROP'TA TEST ÇALIŞMASI, TRAT'TAN KALKIŞ PLANI

İddialara göre saldırı planı, Tayland-Kamboçya sınırındaki Phnom Trop bölgesinde uçak performanslarını değerlendirecek bir test uçuşunu da içeriyor. 4 Ağustos’tan itibaren Tayland ordusunun sınır boyunca savaş alanı koşullarını analiz etmeye başladığı yazıldı.

Eğer tartışmalı sekiz bölgede kontrol sağlanamazsa, suikast görevinin Tayland’ın Trat Eyaleti’ndeki bir hava üssünden başlatılabileceği öngörülüyor.

Operasyonun, Kamboçya deniz savunma sistemlerinden tespit edilmemek amacıyla özel olarak denizden algılanamayacak şekilde tasarlandığı da iddialar arasında yer aldı.

SUİKAST PLANI, KAMBOÇYA İÇİNDEN SAĞLANAN İSTİHBARATA BAĞLI

Haberde, operasyonun yürütülmesinin Kamboçya içinden elde edilen yerleşim koordinatları ve hassas istihbarat bilgilerine dayandığı aktarıldı.

Planın, her iki lideri doğrudan ortadan kaldırmaya yönelik GPS güdümlü bombalama içerdiği ifade edildi.