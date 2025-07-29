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Tayland - Kamboçya çatışmasının perde arkası: İki komşunun problemi ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tayland - Kamboçya çatışmasının perde arkası: İki komşunun problemi ne?
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Güneydoğu Asya'da Tayland-Kamboçya sınırındaki askeri çatışmalarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Öte yandan sınır bölgelerinde yaşayan binlerce köylü yerinden edildi. İki komşu arasındaki savaşın nedeni ve nasıl başladığı ise merak ediliyor. İşte Tayland Kamboçya savaşına dair tüm detaylar…

Kamboçya ve Tayland arasındaki anlaşmazlık günden güne tırmanıyor. İki komşu Güneydoğu Asya ülkesinin arasındaki savaşın nedeni ise araştırılmaya devam ediyor. 

TAYLAND İLE KAMBOÇYA’NIN ARASINDAKİ SORUN NE?

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland - Kamboçya çatışmasının perde arkası: İki komşunun problemi ne? - 1. Resim

CNN International'a konuşan siyaset bilimi profesörü Thitinan Pongsudhirak, iki ülkenin de  tarihe karşı kin beslediğini vurgulayarak, ''Taylandlılar, Fransızların Tayland'dan bazı toprakları alıp Kamboçya'ya verdiğini düşünüyor. Kamboçyalılar ise buranın çok uzun zaman önce kendilerine ait bir medeniyet olduğunu ve nihayetinde bu toprakların kendilerine ait olduğunu düşünüyor'' şeklinde konuştu.

Ancak bunun eşit şartlarda bir mücadele olmadığı, Tayland ordusunun hem personel hem de silah açısından Kamboçya ordusunu gölgede bıraktığı belirtiliyor. Tayland'ın 361 bin kişilik aktif görevli personeli, Kamboçya'nın insan gücünün üç katı.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ÇATIŞMASINDA NE OLMUŞTU?

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland - Kamboçya çatışmasının perde arkası: İki komşunun problemi ne? - 2. Resim

TRUMP DEVREYE GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından 26 Temmuz'da yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini belirtmişti. Öte yandan, Trump'ın açıklamalarının ardından sınır hattında karşılıklı saldırılar devam etmişti.

Tayland - Kamboçya çatışmasının perde arkası: İki komşunun problemi ne? - 3. Resim

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Tayland - Kamboçya çatışmasının perde arkası: İki komşunun problemi ne? - 4. Resim

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar arasında yerel saatle 00.00'da "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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