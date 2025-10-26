Tel Aviv maketten korktu! Trabzon’u manşet yaptılar

Gazze’de soykırıma imza atan İsrail, bu kez Türkiye’deki sembolik bir eylemden rahatsız oldu. İsrail kamu yayıncısı KAN News ve ülkenin önde gelen medya kuruluşları, Trabzon’da düzenlenen bir gösteri sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu’nun maketinin vinçle asılmasını manşetlerine taşıdı.

Haberlere göre maketin yanında “Netanyahu’ya idam” yazılı bir pankart yer aldı.

"TÜRKİYE'DE ŞOK EDİCİ BİR GÖSTERİ" MANŞETİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre olay, Trabzon’da gerçekleştirilen Gazze’ye destek eylemleri sırasında yaşandı. KAN News haberi “Türkiye’de şok edici bir gösteri” başlığıyla duyururken, Netanyahu’nun kuklasının vinçle asılmasının “düşman devletten gelen bir provokasyon” olarak nitelendirildiğini yazdı.

Haberde ayrıca, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kemal Sağlam'ın eylemin arkasındaki isim olduğu ve Sağlam’ın basın toplantısında “İsrail hükümetinin politikası uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ediyor” dediği aktarıldı.

"GAZZE'DEKİ KADIN VE ÇOCUKLARIN HAKKI İHLAL EDİLİYOR"

Dr. Sağlam’ın açıklamalarına da geniş yer verildi. İsrail medyası, "Gazze’deki kadınların, çocukların ve masum sivillerin hayat hakkı sistematik olarak ihlal ediliyor. Uluslararası toplum bu suç karşısında sessiz kalmamalı. Bu eylem sembolik bir çağrıdır” ifadelerini paylaştı.

Sağlam, konuşmasında uluslararası mahkemelerde gerçek yargılamalar yapılması gerektiğine dikkat çekmişti.