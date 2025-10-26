Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yapay zeka cips poşetini silah sandı! Polis baskına gitti

Yapay zeka cips poşetini silah sandı! Polis baskına gitti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Yapay zeka cips poşetini silah sandı! Polis baskına gitti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’nin Baltimore kentinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yapay zeka destekli güvenlik sistemi, lise öğrencisinin elindeki Doritos cips poşetini “silah” sanarak alarm verdi. Bunun üzerine bölgeye ağır silahlı polis ekipleri sevk edildi.

ABD’de yapay zeka destekli güvenlik sistemi, bir lise öğrencisini Doritos poşetini silah sanarak polise ihbar etti. Baltimore’daki Kenwood Lisesi’nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki Taki Allen futbol antrenmanından sonra okul önünde otururken ağır silahlı polisler tarafından gözaltına alındı.

"YERE YAT" DİYE BAĞIRDILAR

Taki Allen, futbol antrenmanından sonra okulun dışında otururken polislerin kendisine doğru geldiğini söyledi. 

“Sekiz polis arabası bize doğru geldi” diyen Allen, önce neler olduğunu anlamadığını, ardından "Yere yat" denilince dizlerinin üzerine çöktüğünü anlattı. 

"Beni dizlerimin üzerine çöktürdüler, ellerimi arkama koydular ve kelepçelediler" ifadelerini kullandı. Allen, elinde yalnızca bir Doritos poşeti bulunduğunu, polislerin ise bunun silaha benzediğini söylediğini kaydetti.

Yapay zeka cips poşetini silah sandı! Polis baskına gitti - 1. Resim

"GÖRÜNTÜ SİLAHA BENZİYORDU"

Baltimore County Public Schools geçen yıl Virginia merkezli Omnilert şirketinin silah tespit teknolojisini kullanmaya başladı. Omnilert sözcüsü Blake Mitchell, görüntünün “tutulan bir silaha çok benzediği için doğrulandığını” ve birkaç saniye içinde güvenlik ekibine iletildiğini açıkladı. 

Mitchell, "Şu anda baktığımızda bunun bir silah olmadığını tam olarak bilmemize rağmen, çoğu insan için hala bir silaha benziyor" dedi. 

Yapay zeka cips poşetini silah sandı! Polis baskına gitti - 2. Resim

"ARTIK ORAYA GİTMEK İSTEMİYORUM"

Allen, okuldan hiçbir özür almadığını belirterek yaşadığı korkuyu anlattı: 

"Artık oraya gitmek istemiyorum. Bir paket cips daha yersem veya bir şey içersem, yine geleceklerini hissediyorum." Olayın ardından aile üyeleri daha fazla denetim çağrısında bulundu. 

Allen’ın dedesi Lamont Davis, “16 yaşındaki bir çocuğa sekiz silah doğrultulması için hiçbir tehdit yoktu” dedi.

Yapay zeka cips poşetini silah sandı! Polis baskına gitti - 3. Resim

YAPAY ZEKADA IRKÇILIK TARTIŞMASI

Olay, silah tespit sistemlerinin güvenilirliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Bu sistemlerin yanlış alarm verme ihtimaline dikkat çekilirken, bazı uzmanlar yapay zekanın ırksal önyargıları pekiştirdiğini ve siyahi öğrencilerin ayrımcılığa maruz kalma riskini artırdığını paylaşıldı.

7 BİN KAMERADA AKTİF

Baltimore Banner’a göre Omnilert’in yazılımı, 7 bin okul kamerasından gelen görüntüleri tarayarak şüpheli hareketleri analiz ediyor. Sistem, kamuya açık kameralara bağlandığında potansiyel tehditleri tespit edip polise gerçek zamanlı bildirim gönderiyor.

Kaynak: Dış Haberler

PKK'dan açıklama geldi: Türkiye'deki tüm güçlerimizi çekiyoruzGalatasaray-Göztepe maçında kimler eksik, İlkay Gündoğan oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump bir kez daha arabulucu oldu! Tayland ve Kamboçya ateşkeste anlaştı - DünyaTrump bir kez daha arabulucu oldu!Büyük İsrail Projesi Netanyahu’nun elinde patladı! Osmanlı geri döndü, Türkler Orta Doğu'ya geliyor - DünyaOsmanlı geri döndü, Türkler bölgeye geliyor"Reagen reklam krizi" artıyor! ABD'den Kanada'ya ek vergi darbesi - DünyaABD'den Kanada'ya ek vergi darbesiTrump'tan Hamas'a tehdit niteliğinde çağrı:48 saat, yoksa harekete geçeceğiz - DünyaTrump'tan Hamas'a tehdit niteliğinde çağrıİrlanda'da seçimler tamamlandı! Yeni cumhurbaşkanı belli oldu - Dünyaİrlanda'nın yeni cumhurbaşkanı belli olduTrump, Putin'i topa tuttu: Hayal kırıklığı, görüşmeyeceğim - DünyaTrump, Putin'i topa tuttu: Hayal kırıklığı, görüşmeyeceğim
Sonraki Haber Yükleniyor...