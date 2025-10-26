Yapay zeka cips poşetini silah sandı! Polis baskına gitti

ABD’de yapay zeka destekli güvenlik sistemi, bir lise öğrencisini Doritos poşetini silah sanarak polise ihbar etti. Baltimore’daki Kenwood Lisesi’nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki Taki Allen futbol antrenmanından sonra okul önünde otururken ağır silahlı polisler tarafından gözaltına alındı.

"YERE YAT" DİYE BAĞIRDILAR

Taki Allen, futbol antrenmanından sonra okulun dışında otururken polislerin kendisine doğru geldiğini söyledi.

“Sekiz polis arabası bize doğru geldi” diyen Allen, önce neler olduğunu anlamadığını, ardından "Yere yat" denilince dizlerinin üzerine çöktüğünü anlattı.

"Beni dizlerimin üzerine çöktürdüler, ellerimi arkama koydular ve kelepçelediler" ifadelerini kullandı. Allen, elinde yalnızca bir Doritos poşeti bulunduğunu, polislerin ise bunun silaha benzediğini söylediğini kaydetti.

"GÖRÜNTÜ SİLAHA BENZİYORDU"

Baltimore County Public Schools geçen yıl Virginia merkezli Omnilert şirketinin silah tespit teknolojisini kullanmaya başladı. Omnilert sözcüsü Blake Mitchell, görüntünün “tutulan bir silaha çok benzediği için doğrulandığını” ve birkaç saniye içinde güvenlik ekibine iletildiğini açıkladı.

Mitchell, "Şu anda baktığımızda bunun bir silah olmadığını tam olarak bilmemize rağmen, çoğu insan için hala bir silaha benziyor" dedi.

"ARTIK ORAYA GİTMEK İSTEMİYORUM"

Allen, okuldan hiçbir özür almadığını belirterek yaşadığı korkuyu anlattı:

"Artık oraya gitmek istemiyorum. Bir paket cips daha yersem veya bir şey içersem, yine geleceklerini hissediyorum." Olayın ardından aile üyeleri daha fazla denetim çağrısında bulundu.

Allen’ın dedesi Lamont Davis, “16 yaşındaki bir çocuğa sekiz silah doğrultulması için hiçbir tehdit yoktu” dedi.

YAPAY ZEKADA IRKÇILIK TARTIŞMASI

Olay, silah tespit sistemlerinin güvenilirliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Bu sistemlerin yanlış alarm verme ihtimaline dikkat çekilirken, bazı uzmanlar yapay zekanın ırksal önyargıları pekiştirdiğini ve siyahi öğrencilerin ayrımcılığa maruz kalma riskini artırdığını paylaşıldı.

7 BİN KAMERADA AKTİF

Baltimore Banner’a göre Omnilert’in yazılımı, 7 bin okul kamerasından gelen görüntüleri tarayarak şüpheli hareketleri analiz ediyor. Sistem, kamuya açık kameralara bağlandığında potansiyel tehditleri tespit edip polise gerçek zamanlı bildirim gönderiyor.