ABD'nin Los Angeles kentinde havalimanından kaçırmaya çalıştığı küçük uçakla havalanamadan hangar duvarına çarpan şüpheli gözaltına alındı.

Akılalmaz olay, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Van Nuys Havalimanı'nda gerçekleşti.

KÜÇÜK UÇAĞI KAÇIRMAK İSTEDİ

Fox News kanalının haberine göre, Los Angeles'ta bulunan Van Nuys Havalimanı'ndaki hırsızlık girişimi başarısız oldu. Şüpheli, havalimanının izinsiz girdiği bölümünde tutulan "Cessna C172" tipi tek motorlu küçük uçağı kaçırmaya teşebbüs etti.

ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Kaçırmaya çalıştığı uçakla kaza yaptı

HAVALANAMADAN DUVARA TOSLADI

Pistten havalanmayı dahi başaramayan şüphelinin kaçırdığı uçak hangar duvarına çarptı. Polis yetkilileri, kazada yakınlardaki altyapının zarar gördüğünü ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Kaza yerine ilişkin görüntülerde, hangarın duvarında büyük delik açıldığı görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası