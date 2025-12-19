Tayland’ın Samut Prakan eyaletinde damperi açık bir şekilde seyreden bir kamyon çarptığı üst geçidi yıktı. Beton blokların altında kalan bir pikabın sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon şoförü ise ağır yaralandı. Korku dolu görüntüler, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Akıllara durgunluk veren kaza, Tayland’ın Samut Prakan eyaletine bağlı Bang Bo bölgesinde yaşandı. Damperi açık halde seyreden 18 tekerlekli bir hafriyat kamyonu, çarptığı üst geçidi yerle bir etti. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin beton blokları günün en işlek saatlerinde otoyolda seyir halinde olan araçların üzerine düştü.

PİKAP SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Tonlarca ağırlıktaki betonlar, yan şeritteki bir pikabın ve hafriyat kamyonunun üzerine yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 59 yaşındaki pikap sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.



