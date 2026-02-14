Küba’nın en büyük ikinci petrol rafinerisi olan Nico Lopez’de yangın çıktı. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, yangının söndürülmesinin ardından rafinerinin normal işleyişine devam ettiğini bildirdi.

Petrol krizi ile karşı karşıya olan Küba'da korkutan bir yangın meydana geldi. Başkent Havana'da bulunan ve ülkenin en büyük ikinci petrol rafinerisi olan Nico Lopez’deki bir depoda henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, rafineriden yükselen dumanlar kilometrelerce uzakta görüldü.

Küba’nın en büyük ikinci petrol rafinerisinde yangın!

YARALANMA YA DA CAN KAYBI OLMADI

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, yangının yapılan müdahale sonunda söndürüldüğünü ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangının çevreye yayılmadığı ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtilen açıklamada, "Yangının kontrol altına alınmasının ardından Nico Lopez Rafinerisi normal işleyişine devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

