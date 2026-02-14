İhlas Haber Ajansı
Ankara’da korkunç kaza! Yola fırlayan motosiklet sürücüsünün üzerinden otobüs geçti
Ankara’da kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarpması sonucu yola fırlayan sürücüsünün üzerinden otobüs geçti. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Elmadağ ilçesi Ankara - Kırıkkale Karayolu Kırıkkale istikametinde aracının kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yol ortasındaki çelik bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücünün üzerinden şehirlerarası yolcu otobüsü geçti.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen sürücünün cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
