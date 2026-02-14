Singer’den Restomod zirvesi: Bu Porsche’den sadece 75 adet olacak
Porsche tutkunlarının hayallerini süsleyen Singer, bu kez sınırlarını gökyüzüyle birleştiriyor. Sadece 75 adetle sınırlı üretilecek olan yeni “911 Carrera Cabriolet Reimagined”, Cosworth imzalı motoru ve tamamen karbon fiber gövdesiyle otomobil dünyasında yeni bir standart belirliyor.
Singer Vehicle Design, klasik Porsche 911 ruhunu modern mühendislikle birleştirerek Cosworth ortaklığıyla geliştirilen 420 beygirlik atmosferik motora ve sınırlı sayıda üretilecek iki farklı kişiselleştirme seçeneğine sahip yeni başyapıtını duyurdu.
- Singer Vehicle Design, 1980'lerin geniş gövdeli Carrera modellerinden ilham alan, klasik 911 ruhunu modern mühendislikle birleştiren yeni bir araç tanıttı.
- Cosworth ile geliştirilen 4.0 litrelik, 420 beygir gücünde atmosferik düz altı silindirli motor, 6 ileri manuel şanzımanla gücü arka tekerleklere iletiyor.
- Sadece 75 adet üretilecek olan araç, hafif karbon fiber gövde panellerine ve güçlendirilmiş Type 964 monokok şasiye sahip.
- Müşteriler, daha agresif "Sport Specification" veya konfor odaklı "Touring Specification" olmak üzere iki ana tema üzerinden kişiselleştirme yapabiliyor.
- İç mekanda el yapımı göstergeler ve klasik direksiyon simidi korunurken, gizli navigasyon, Apple CarPlay ve modern klima gibi teknolojik özellikler entegre edildi.
Porsche 911’in klasik ruhunu modern mühendislikle yeniden yorumlayan Singer Vehicle Design, merakla beklenen başyapıtını duyurdu. 1980’lerin nadir geniş gövdeli Carrera modellerinden ilham alan bu yeni çalışma, markanın estetik ve performansı bir araya getirme konusundaki ustalığını bir kez daha kanıtlıyor.
COSWORTH GÜCÜYLE 420 BEYGİR
Aracın kalbinde, motor sporları dünyasının efsane ismi Cosworth ile birlikte geliştirilen 4.0 litrelik, atmosferik düz altı silindirli bir motor yer alıyor. Bu mühendislik harikası ünite 420 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor.
Değişken valf zamanlaması ve su soğutmalı silindir kapakları ile birleştirilmiş hava soğutmalı silindir yapısı. Motor 8.000 devir/dk’nın üzerinde çalışabiliyor ve değişken valf zamanlaması, su soğutmalı silindir kapakları, hava soğutmalı silindirler ve elektrikle çalışan bir fan gibi özelliklerden faydalanıyor. Güç arka tekerleklere 6 ileri manuel şanzıman üzerinden iletiliyor.
Orijinal Type 964 monokok şasisi, kompozit ve çelik takviyelerle güçlendirilerek burulma direnci artırıldı. Bu sayede araç, bir pist otomobilinin keskinliğini ve konforlu bir sürüşü bir arada sunuyor.
KARBON FİBER GÖVDE VE İKİ FARKLI VERSİYON
Singer, bu yeni seriden sadece 75 adet üretecek ve tüm gövde panellerini hafif karbon fiberden imal etti. Müşteriler araçlarını iki ana tema üzerinden kişiselleştirebiliyor:
Sport Specification (Kırmızı model): Daha agresif bir ön rüzgarlık (splitter), sabit "balina kuyruğu" (whale tail) arka kanat ve kaputun içine gizlenen yüksek performanslı yardımcı aydınlatmalar.
Touring Specification (Mavi model): Hıza duyarlı aktif arka kanat, daha sade hatlar ve konfor odaklı iç mekân detayları.
MODERN VE LÜKS İÇ MEKAN
İç mekanda dönemin ruhuna sadık kalınarak el yapımı göstergeler ve üç kollu direksiyon simidi tercih edilirken, teknolojik gereksinimler de unutulmamış. Araçta gizli bir navigasyon sistemi, Apple CarPlay desteği ve modern bir klima sistemi standart olarak sunuluyor.
Ayrıca araçta elektronik kontrollü, dört yönlü ayarlanabilir amortisörler, karbon seramik fren sistemi ve hız tümsekleri için "burun kaldırma" sistemi opsiyonel olarak yer alıyor.