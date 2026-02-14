Porsche tutkunlarının hayallerini süsleyen Singer, bu kez sınırlarını gökyüzüyle birleştiriyor. Sadece 75 adetle sınırlı üretilecek olan yeni “911 Carrera Cabriolet Reimagined”, Cosworth imzalı motoru ve tamamen karbon fiber gövdesiyle otomobil dünyasında yeni bir standart belirliyor.

Porsche 911’in klasik ruhunu modern mühendislikle yeniden yorumlayan Singer Vehicle Design, merakla beklenen başyapıtını duyurdu. 1980’lerin nadir geniş gövdeli Carrera modellerinden ilham alan bu yeni çalışma, markanın estetik ve performansı bir araya getirme konusundaki ustalığını bir kez daha kanıtlıyor.

Singer’den Restomod zirvesi: Bu Porsche’den sadece 75 adet olacak

COSWORTH GÜCÜYLE 420 BEYGİR

Aracın kalbinde, motor sporları dünyasının efsane ismi Cosworth ile birlikte geliştirilen 4.0 litrelik, atmosferik düz altı silindirli bir motor yer alıyor. Bu mühendislik harikası ünite 420 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor.

Değişken valf zamanlaması ve su soğutmalı silindir kapakları ile birleştirilmiş hava soğutmalı silindir yapısı. Motor 8.000 devir/dk’nın üzerinde çalışabiliyor ve değişken valf zamanlaması, su soğutmalı silindir kapakları, hava soğutmalı silindirler ve elektrikle çalışan bir fan gibi özelliklerden faydalanıyor. Güç arka tekerleklere 6 ileri manuel şanzıman üzerinden iletiliyor.

Singer’den Restomod zirvesi: Bu Porsche’den sadece 75 adet olacak

Orijinal Type 964 monokok şasisi, kompozit ve çelik takviyelerle güçlendirilerek burulma direnci artırıldı. Bu sayede araç, bir pist otomobilinin keskinliğini ve konforlu bir sürüşü bir arada sunuyor.

Singer’den Restomod zirvesi: Bu Porsche’den sadece 75 adet olacak

KARBON FİBER GÖVDE VE İKİ FARKLI VERSİYON

Singer, bu yeni seriden sadece 75 adet üretecek ve tüm gövde panellerini hafif karbon fiberden imal etti. Müşteriler araçlarını iki ana tema üzerinden kişiselleştirebiliyor:

Sport Specification (Kırmızı model): Daha agresif bir ön rüzgarlık (splitter), sabit "balina kuyruğu" (whale tail) arka kanat ve kaputun içine gizlenen yüksek performanslı yardımcı aydınlatmalar.

Touring Specification (Mavi model): Hıza duyarlı aktif arka kanat, daha sade hatlar ve konfor odaklı iç mekân detayları.

Singer’den Restomod zirvesi: Bu Porsche’den sadece 75 adet olacak

MODERN VE LÜKS İÇ MEKAN

İç mekanda dönemin ruhuna sadık kalınarak el yapımı göstergeler ve üç kollu direksiyon simidi tercih edilirken, teknolojik gereksinimler de unutulmamış. Araçta gizli bir navigasyon sistemi, Apple CarPlay desteği ve modern bir klima sistemi standart olarak sunuluyor.

Ayrıca araçta elektronik kontrollü, dört yönlü ayarlanabilir amortisörler, karbon seramik fren sistemi ve hız tümsekleri için "burun kaldırma" sistemi opsiyonel olarak yer alıyor.

