Türkiye’de Aralık 2025 itibarıyla konut kredilerinin takibe düşme oranı %0,17 gibi ortalamanın oldukça altında gerçekleşti. Borcuna en sadık iller de belli oldu. İstanbul, 197,40 milyar TL bakiye ile toplam içinde “en fazla konut kredisi kullanan il” olarak öne çıktı. Mega kentte konut kredilerinin takibe düşme oranı ise %0,16 oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 3 trilyon TL seviyesine oldukça yaklaştı. BDDK tarafından açıklanan verilere göre 6 Şubat ile sora eren haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 998 milyar 342 milyon TL’ye ulaştı.

5 HAFTADA 117 MİLYAR TL

Bu rakam geçen yılı, 2 trilyon 881 milyar 138 milyon TL seviyesinden tamamlamıştı. 2026 yılının ilk 5 haftasında toplam kredi hacminde yaklaşık 117 milyar liralık artış gözlemlendi.

KONUTUN PAYI %23

Toplam kredilerin 695 milyar 554 milyon lirasını ise konut kredileri oluşturdu. Konut kredilerinin toplam içindeki ağırlığı ise %23 olarak gerçekleşti. Ev alma hayalini kredi ile gerçekleştiren tüketicilerin ise, konut kredisi ödemelerine sadık olduğu görüldü.

Borcuna en sadık iller! Konut kredisini aksatmıyoruz

BORCUNA SADIK İLLER

FinTürk verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla konut kredilerinin takibe düşme oranı, %0,17 gibi ortalamanın oldukça altında gerçekleşti. Borcuna en sadık iller ve bu illerde konut kredilerinin takibe düşme oranı ise şöyle sıralandı:

-Bingöl: %0

-Ardahan: %0,01

-Burdur: %0,02

-Yalova: %0,03

-Ağrı: %0,03

-Iğdır: %0,04

-Bolu: %0,05

-Trabzon: %0,06

-Aksaray: %0,06

-Edirne: %0,06

-Sinop: %0,06

-Yozgat: %0,07

-Sivas: %0,07

-Erzurum: %0,08

-Muş: %0,08

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM

İstanbul, Aralık 2025’te 197,40 milyar TL bakiye ile toplam içinde “en fazla konut kredisi kullanan il” olarak öne çıktı. Mega kentte konut kredilerinin takibe düşme oranı ise %0,16 oldu. Ankara’da 91,90 milyar TL’lik kredinin %0,11’i takibe düşerken; bu oran İzmir’de %0,17 oldu. İzmir’de konut kredisi bakiyesi ise 49,30 milyar TL düzeyinde bulunuyor.

DEPREM İLLERİ DETAYI

Bu arada 2023 yılındaki deprem felaketinden en çok etkilenen iller Kahramanmaraş (%0,45), Hatay (%0,54) ve Adıyaman (%0,60), konut kredilerinin en çok takibe düştüğü ilk 3 il oldu. Ancak yine de bu illerdeki takip oranının yüzde 1’in altında kaldığı görüldü. 3 şehirdeki toplam konut kredisi stoku ise 8 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu stok, toplam konut kredilerinin yüzde 1,1 gibi küçük bölümünü oluşturuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası