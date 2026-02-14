Borsa İstanbul yeni rekorlara koşarken, BİST 100 endeksi bu haftayı yüzde 4,87 primle 14.180,69 puandan tamamladı. İçeride TCMB enflasyon raporu ve dış piyasalarda ABD TÜFE ve istihdam verilerinin öne çıktığı haftada, BİST 100 endeksi kapsamındaki hisselerin getirileri ise yüzde 20’yi aştı. En çok yükselen ve düşen ilk 5 hisse hangileri oldu? Piyasalarda bu hafta neler yaşandı? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda haber ve veri akışı hareketli bir hafta geride kaldı. İç piyasalarda TCMB’nin “1. Enflasyon Raporu Sunumu” en önemli günden maddesi olarak öne çıktı. Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını %15-%21 bandına yukarı yönlü revize etti. Şubat ayında da TÜFE’nin gıda fiyatları kaynaklı yüksek gelebileceği öngörüsünü paylaşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, sonraki aylarda ise daha düşük enflasyon verilerinin mümkün olabileceğini ifade etti.

PİYASANIN BEKLENTİSİ

Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'nin şubat ayı sonuçları da bu hafta açıklandı. 71 katılımcı ile yapılan anketin sonuçlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi. Şubat ayında ise aylık TÜFE tahmini yüzde 2,54 olarak gerçekleşti.

ABD’DEN 2 KRİTİK VERİ

Küresel piyasalarda ise ABD’de açıklanan ve FED’in de faiz kararlarını alırken takip ettiği 2 önemli veri öne çıktı. Ülkede tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi ile tahminlerin üzerinde arttı. İşsizlik oranı %4,3’e düşerek beklentilerden daha iyi geldi. ABD’de enflasyon ise ocak ayında 0,3 beklentiye karşılık 0,2 arttı. Yıllık enflasyon %2,5 tahmin edilirken %2,4’e geriledi.

İstihdam piyasasından gelen canlı veri “daha sıkı FED” duruşunu teyit ederken; enflasyonda yaşanan düşüş “güvercin FED” kanadına destek oldu. Piyasalarda ilk faiz indiriminin haziranda bekleniyor.

BORSADA YENİ REKOR

Bütün bu denklemde piyasaların tepkisine bakıldığında, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftayı yüzde 4,87 primle 14.180,69 puandan tamamladı. İlk defa bu hafta 14 binin üzerine çıkan endeks, en yüksek 14.320,87 seviyesini test ederek yeni rekorunu da gördü.

Öte yandan cuma günü açıklanan ve FED’den faiz indirimi beklentilerini artıran ABD TÜFE verisi ile birlikte altın fiyatlarında da yön, haftanın son işlem gününde yukarı döndü. Spot piyasada gram altın fiyatı bu hafta yüzde 1,8 primle 7.079 TL’den kapanış yaptı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamında bu hafta en çok yükselen 5 hisse:

-QUAGR: 3,39 TL (%26,02)

-SKBNK: 11,01 TL (%20,99)

-KUYAS: 67,25 TL (%20,63)

-ASTOR: 181,90 TL (%19,67)

-ECILC: 126,00 TL (%16,67)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 kapsamında bu hafta en çok düşen 5 hisse:

-KLRHO: 432,00 TL (%-23,54)

-PASEU: 135,00 TL (%-12,85)

-TTRAK: 557,50 TL (%-9,86)

-FENER: 3,21 TL (%-3,89)

-TUPRS: 221,60 TL (%-0,63)



