Hülya Koçyiğit ile Halil Ergün arasında 2017 yılında yaşanan ve kamuoyuna “selam vermedi” krizi olarak yansıyan kırgınlık, yıllar sonra sona erdi. Türk sinemasının iki usta ismi, dokuz yıl aradan sonra ilk kez aynı karede yer alarak buzları eritti.

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde bir araya gelen Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün, objektiflere samimi poz verdi. Gecede yan yana görüntülenen ikilinin sıcak tavırları dikkat çekerken, uzun süredir devam eden küslüğün sona erdiği gözlendi.

İki sanatçı, geçmişte yaşanan kırgınlığın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek, “Her şey bir yanlış anlaşılmaydı” ifadeleriyle konuya açıklık getirdi. Böylece yıllardır konuşulan polemik tatlıya bağlanmış oldu.

Yıllar sonra aynı karede: Halil Ergün ile Hülya Koçyiğit küslüğü bitti

HÜLYA KOÇYİĞİT VE HALİL ERGÜN NEDEN KÜSTÜ?

Hatırlanacağı üzere, ikili arasındaki gerilim 2017 yılında Malatya Uluslararası Film Festivali’nde yaşanan bir olayla gündeme gelmişti. Festival sırasında ortaya atılan “selam vermedi” iddiası, taraflar arasında uzun süre devam eden bir küslüğe dönüşmüştü.

Aradan geçen dokuz yılın ardından aynı gecede bir araya gelen iki usta oyuncunun barışması, sevenleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Gecede sergilenen görüntü, anlamlı bir tablo oluşturdu.

