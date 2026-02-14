TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, dün akşam yayınlanan 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dozunun yüksek olduğu sahnelerle dikkat çeken yapım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bölümün hemen ardından gözler 19. bölüm fragmanına çevrildi.

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı Taşacak Bu Deniz, cuma akşamına damga vururken yeni bölüm tanıtımı kısa sürede yayınlandı. Ancak fragmanın yarıda kesilmesi ve devamının farklı bir platform üzerinden izlenebileceğinin belirtilmesi, izleyicilerin tepkisine neden oldu.

Taşacak Bu Deniz’de fragman krizi! İzleyici sinir küpüne döndü

FRAGMANI TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin 18. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Ancak tanıtımın tamamının televizyon yayını ve resmi hesaplar üzerinden paylaşılmaması, sosyal medyada eleştirilere yol açtı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Fragmanın tamamını izleyemeyen bazı izleyiciler, uygulama indirmeye yönlendirilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya platformlarında “Eski köye yeni adet getirmeyin”, “Bunu yapmanıza şaşırdık” ve “Uygulama indirmiyoruz” şeklinde çok sayıda yorum paylaşıldı.

