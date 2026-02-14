500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya’da inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura süreci netleşti. Çekiliş tarihi ve saati açıklanırken, kuraya katılmaya hak kazanan başvuru sahiplerine ilişkin bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, TOKİ Konya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Türkiye genelinde etap etap devam eden TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri kapsamında Konya için beklenen takvim duyuruldu. Başvurularını tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar, kura günü ve sonuçların ilan edileceği tarih hakkında bilgi arayışını sürdürüyor.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Konya’da hayata geçirilecek 15 bin 200 konut için kura çekilişi 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda yapılacak ve saat 11.00’de başlayacak.

Kura işlemi noter huzurunda gerçekleştirilecek. TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Böylece başvuru sahipleri çekilişi eş zamanlı olarak takip edebilecek.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİNE KATILMAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI

Konya’daki projeye başvuran adaylar arasından, başvuru şartlarını taşıyan ve belgeleri eksiksiz olan kişiler kura çekilişine katılmaya hak kazandı. Gelir kriteri, ikamet şartı ve proje kapsamındaki diğer başvuru koşullarını sağlayan adayların isimleri ön değerlendirme sürecinin ardından netleşti.

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden duyuruldu.

KONYA KURA ÇEKİLİŞİNE KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ

500 BİN KONUT KONYA'DA NEREDE YAPILACAK?

Merkez (Meram-Karatay-Selçuklu) - 9.370

Ahırlı - 71

Akören - 94

Akşehir - 500

Altınekin - 157

Beyşehir - 450

Bozkır - 150

Cihanbeyli - 300

Çeltik - 47

Çumra - 200

Derbent - 47

Derebucak - 60

Derebucak Gençek - 40

Doğanhisar - 150

Emirgazi - 94

Ereğli - 500

Güneysınır - 94

Hadim - 30

Halkapınar - 94

Hüyük - 90

Hüyük Selki - 97

Ilgın - 300

Kadınhanı - 300

Karapınar - 300

Karatay (İsmil) - 100

Kulu - 300

Meram (Şefaköy) - 200

Sarayönü - 250

Seydişehir - 500

Taşkent Balcılar - 73

Taşkent Çetmi - 51

Tuzlukçu - 75

Yalıhüyük - 22

Yunak - 94

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların aynı gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de hak sahipliği sorgulaması yapılabilecek. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak isim listesinde yer alıp almadıklarını kontrol edebilecek. Asil hak sahiplerinin sözleşme ve ödeme takvimine ilişkin detaylar ise sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

