13 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle Tekirdağ’da binlerce sosyal konut için hak sahipleri belirleniyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan çekilişin ardından vatandaşlar asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranına yöneldi.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından 13 Şubat 2026 Cuma günü Tekirdağ’da gerçekleştirilen kura çekimi, Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak. Saat 14.30’da başlayan çekiliş, resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekiliş sürecinde projeye başvuran adaylar arasından hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor.

Kura işleminin tamamlanmasının ardından sonuçlar, noter onay sürecinin bitmesiyle birlikte TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Aynı zamanda e-Devlet sistemine de yüklenen listeler üzerinden vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile hak sahipliği durumlarını sorgulayabiliyor. Asil ve yedek listelerin aynı gün içinde erişime açılması bekleniyor.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI ASİL/YEDEK İSİM LİSTESİ

Tekirdağ’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında toplam 6 bin 865 konut için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları açıklandıktan sonra isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde duyurulacak. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de sorgulama yapılabilecek. Hak kazanan vatandaşların, sözleşme imzalama ve peşinat ödeme takvimini TOKİ tarafından yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda takip etmeleri gerekiyor.

500 BİN KONUT TEKİRDAĞ'DA HANGİ İLÇELERE, KAÇ KONUT YAPILACAK?

Tekirdağ genelinde inşa edilecek 6 bin 865 konut, ilçe bazında farklı kontenjanlarla planlandı. 1+1 ve 2+1 daire tiplerinin yer aldığı projede, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması hedefleniyor. Proje kapsamında sözleşme sonrası taksit ödemelerinin belirlenen vade planına göre başlayacağı bildiriliyor.

Merkez (Süleymanpaşa) - 1.000

Çerkezköy - 1.300

Çorlu - 1.500

Ergene - 400

Kapaklı - 1.500

Malkara - 235

Marmaraereğlisi - 60

Muratlı - 200

Saray - 320

Şarköy - 350

