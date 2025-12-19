ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Providence şehrinde bulunan Brown Üniversitesi'ne geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen saldırıda 2 kişiyi öldüren 9 kişiyi de yaralayan saldırgan bir depoda intihar etmiş halde bulundu.

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Providence şehrinde bulunan Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık’ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi öldürülmüş, 9 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan saldırganın ölü bulunduğu açıklandı. Saldırganın Portekizli Claudio Neves Valente olduğu, en az 20 yıl önce Brown Üniversitesi'ne katıldığı aktarılırken Boston Başsavcısı Leah Foley, 48 yaşındaki Valente'nin fizik alanında doktora öğrencisi olduğunu ve silahlı saldırının gerçekleştiği binayı bildiğini kaydetti.

CESEDİ DEPODA BULUNDU

Eyalet Polisi Oscar Perez ve Rhode Island Başsavcı Peter Neronha gece saatlerinde düzenlenen basın toplantısında saldırganın intihar ettiğini ve tek başına hareket ettiğini bildirdi. Perez, Brown kampüsündeki bir banyoda Valente ile karşılaşan bir kişinin verdiği ihbarın, polisi Valente'nin Massachusetts'teki bir acenteden kiraladığı bir araca götürdüğünü söyledi. Valente'nin Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı görüntülerindeki aynı kıyafetleri giydiği anlaşılan güvenlik kamerası kayıtlarını elde edebilen polis, kiralama sözleşmesine ulaştı.

FBI'ın ajanı Ted Docks ise gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin cesedinin New Hampshire'daki Salem'de bir depoda bulunduğunu bildirdi. Rhode Island Başsavcı Neronha, saldırganın ölü bulunduğu depoyu kiraladığını bildirdi.

MIT PROFESÖRÜNÜ ÖLDÜRDÜĞÜ AÇIKLANDI

Yapılan araştırma sonucu saldırganın, Brown Üniversitesi’ne düzenlenen saldırıdan 2 gün sonra ülkenin seçkin üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) nükleer bilim ve mühendislik ile fizik profesörü olan 47 yaşındaki Portekizli Nuno Loureiro’yu da öldürdüğünü duyurdu.

Boston Başsavcısı Leah Foley, soruşturmacıların Valente'nin Pazartesi günü MIT profesörü Nuno Loureiro'yu "öldürdüğünden" emin olduklarını ve savcıların Valente'yi suçla ilişkilendiren yeterli kanıta sahip olduklarını söyledi. Providence şehrindeki adı açıklanmayan bir yetkili, Valente ve Loureiro'nun Portekiz'in başkenti Lizbon'daki aynı üniversitede okudukları üzerinde durulduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin önce gelen üniversitelerinden MIT tarafından yapılan açıklamada, MIT nükleer bilim ve mühendislik bölümü ile fizik bölümünü profesörü ve MIT Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi Direktörü Nuno Loureiro'nun 47 yaşında hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Polis, Massachusetts eyaletine bağlı Brookline'da pazartesi gece silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine gidilen evde Nuno Loureiro'nun birden fazla kez vurulmuş halde bulunduğunu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

2000 yılında Lizbon'daki Instituto Superior Tecnico Üniversitesi fizik bölümünden mezun olan Loureiro, 2005 yılında İngiltere'deki Imperial College London'da fizik alanında doktora derecesi aldı. Loureiro iki yıl boyunca ABD'deki Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı'nda doktora sonrası çalışmalar yürüttü ve 2007'de Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu (UKAEA) Culham Füzyon Enerjisi Merkezi'ne geçti. Loureiro 2009'da Portekiz'e dönerek Instituto Superior Tecnico'nun plazma ve nükleer füzyon enstitüsünde baş araştırmacı olarak görev yaptı ve 2016'da ABD'nin seçkin üniversitelerinden MIT'nin öğretim kadrosuna katıldı. Loureiro, Mayıs 2024'te MIT'nin plazma bilimi ve füzyon merkezinin başına getirildi. Loureiro göreve getirildiğinde yaptığı konuşmada, "MIT'nin insanlığın en büyük sorunlarına çözüm bulmak için gidilecek yer olduğunu söylemek abartı olmaz. Füzyon enerjisi insanlık tarihinin seyrini değiştirecek" demişti.

Kariyeri boyunca farklı ödüllere layık görülen Loureiro, Ocak ayında başkanlık döneminin sonuna yaklaşan Joe Biden tarafından bilim insanları ve mühendislere verilen 400'den az sayıdaki Başkanlık Erken Kariyer Ödülü'nü almıştı.

