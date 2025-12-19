İngiltere’nin Devon bölgesinde yaşayan Darren Harris’e, kulak çınlaması şikâyetiyle başvurduğu hastanede tentorial menenjiom (iyi huylu ve yavaş büyüyen bir tümör) teşhisi konuldu. Mart 2015’te tespit edilen bu tümörün; görme ve işitme bozuklukları, baş ağrısı, koku alma duyusunda azalma ve yutma güçlüğü gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtildi. Tümör hücrelerini hedef alan 'gama ışınlarıyla' tedavi edilen Harris, hayatta olmasını modern tedavilere borçlu olduğunu söyleyerek yaşadığı zorlu süreci anlattı.

İngiltere’nin Paignton kentinde yaşayan Darren Harris, 2015 yılında şiddetli kulak çınlaması şikayetiyle doktora başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda adama, birinci evre menenjiom teşhisi konuldu. Beyin ve omuriliği çevreleyen meninks zarlarından kaynaklanan bu tümör, ameliyat edilemediği için sağlıklı beyin dokusunu koruyarak yalnızca tümör hücrelerini hedef alan 'Gamma Knife' radyocerrahisi yöntemiyle tedavi edildi.

Kulak çınlaması, yutma güçlüğü, görme kaybı... Gerçek, hastaneye gidince ortaya çıktı

TEDAVİNİN ARDINDAN NÖBET GEÇİRMEYE BAŞLADI

Zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunan Harris, kısa süre sonra nöbetler geçirmeye başladı ve kendisine epilepsi teşhisi konuldu. Ayrıca kalp ritminde tespit edilen düzensizlik nedeniyle birden fazla kalp ameliyatı geçirdi. Bugün hala görme bozukluğu yaşadığını söyleyen Harris'in vücudunun sol tarafında karıncalanma gibi nörolojik sebeplerden kaynaklanan şikayetleri de bulunuyor.

Teşhisin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından açıklamalarda bulunan Harris, şuan hayatta olmasını modern tedavilere borçlu olduğunu vurgulayarak beyin tümörü araştırmalarına daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Kulak çınlaması, yutma güçlüğü, görme kaybı... Gerçek, hastaneye gidince ortaya çıktı

Birleşik Krallık’ta her yıl 2000 ila 3000 kişiye menenjiom tanısı konulurken, hastalığın kadınlarda daha yaygın olduğu ve ameliyat edilemeyen vakalarda radyoterapi ile ilaç tedavisinin öne çıktığı ifade ediliyor.

MENENJİOM NEDİR?

Menenjiom, beyin ve omuriliği saran meninks adı verilen zarların hücrelerinden kaynaklanan, genellikle iyi huylu ve yavaş büyüyen bir tümör türüdür. Çoğu zaman kanserli değildir ancak büyüdükçe beyin dokusu ve sinirlere baskı yaparak baş ağrısı, görme ve işitme bozuklukları, nöbetler, denge sorunları ve duyusal kayıplar gibi belirtilere yol açabilir. Tedavi; tümörün yerine, büyüklüğüne ve hastanın durumuna göre cerrahi, radyoterapi veya düzenli takip şeklinde planlanır.

Kulak çınlaması, yutma güçlüğü, görme kaybı... Gerçek, hastaneye gidince ortaya çıktı

GAMMA KNIFE TEDAVİSİ NEDİR?

Gamma Knife, beyin tümörleri ve bazı beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılan, cerrahi kesi gerektirmeyen ileri bir radyocerrahi yöntemidir. Bu teknikte, sağlıklı beyin dokusuna zarar vermeden yalnızca hedeflenen bölgeye odaklanan yüzlerce düşük dozlu gama ışını, tümör veya lezyon üzerinde tek noktada birleştirilir. Özellikle menenjiom gibi küçük ve ameliyat edilmesi zor beyin tümörlerinde tercih edilir; işlem sırasında kafatası açılmaz, hasta genellikle aynı gün taburcu edilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası