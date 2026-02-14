Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan eş-Şeybani, 62'nci Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmeye terör örgütü SDG Yöneticisi Mazlum Abdi de katıldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir kare paylaşarak "Bir resim bin kelimeye bedeldir. Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Barrack, paylaşımında "Bir resim bin kelimeye bedeldir. Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise görüşmede yerel ve bölgesel düzeydeki gelişmelerin ele alındığı, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün vurgulandığı kaydedildi.

ABD'nin "Suriye hükümetine, Suriye Demokratik Güçleri ile yakın zamanda imzalanan entegrasyon anlaşmasına ve Suriye devletinin DEAŞ ile mücadele çabalarına desteğini teyit ettiği" aktarıldı. Görüşmede, Suriye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilerek, ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusunun da değerlendirildiği aktarıldı.

