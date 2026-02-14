Yorumcu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Yağcıoğlu, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk'un cesur kadro tercihine vurgu yaptı.

İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'in 22'nci haftasında lider Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Juventus sınavı öncesi ikas Eyüpspor'u sahasında 5-1 mağlup ettiği maçı yorumladı.

İlker Yağcıoğlu

"OKAN BURUK BUNDAN KORKMUYOR"

TRT Spor canlı yayınında konuşan Yağcıoğlu, "İlk 11'i gördüğüm zaman dedim ki; tamam hocam seviyorsun hücum yapmayı da acaba hiç mi korkmuyorsun, gereksiz risk alıyorsun. Lemina (Mario) yanında da İlkay'la (Gündaoğan) oynuyorsun. Eyüpspor atak yapabilse ciddi sıkıntı yaşayabilirsin ama hoca bundan korkmuyor. Gelirlerse de 1-2 kere gelirler diyor" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk

"ICARDI ENTERESAN ŞEKİLDE GÜÇLENMİŞ"

Mauro Icardi'nin performansını öven Yağcıoğlu, "Hani öldü, bitti artık mukavele yapılmaz derken Icardi hat-trick yaptı ve güçlenmiş gördüm. Enteresan şekilde güçlenmiş. Hiç jübilesi gelmiş ya da emekli olmaya niyeti varmış gibi oynamadı. Çok iştahlıydı, çok zorladı. Osimhen'i zaten konuşmaya gerek yok, o farklı seviye" şeklinde konuştu.

Mauro Icardi

"BARIŞ KENDİNİ ZORLUYOR, LANG ÇOK DOĞRU OYNUYOR"

59 yaşındaki yorumcu, "Lang çok doğru oynuyor. Bir kere futbolu biliyor. Alınmasın ama Barış Alper girdikten sonra gereksiz zorluyor, boğuşuyor gibi. Barış kendini gereksiz yoruyor, Lang öyle değil. Risk alması gereken yerde alıyor, almaması gereken yerde almıyor. Bence Galatasaray'a güç katacak, en önemli transfer Lang. Sürekli oyunun içinde. Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk 'Nasıl 11 çıkarayım?' diye düşünüyordu, bugün gelinen noktada oldukça iddialı bir yedek kulübesi var ki daha Leroy Sane gelecek. Sane de geldikten sonra forma aslanın ağzında olacak" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası