ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e yaptığı açıklamada Venezuela ile savaş ihtimalini dışlamadığını söyledi. Trump, olası bir çatışmaya ilişkin soruya net bir kapı kapatmazken, askeri seçeneğin masada olduğunu ima etti.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, NBC News ile yaptığı özel röportajında Venezuela ile savaş ihtimalini gündemden çıkarmadı.

Trump, muhtemel bir askeri çatışmanın söz konusu olup olmadığı sorusuna, "Bunu tartışmıyorum" cevabını verdi.

Trump düğmeye mi bastı? "Venezuela ile savaşabiliriz"

PETROL TANKERLERİNE ABLUKA EMRİ

Salı günü Venezuela’ya giden ve ülkeden çıkan yaptırım altındaki petrol tankerleri için abluka emri verdiğini açıklayan ABD Başkanı, kısa süre önce Venezuela yakınlarında bir petrol tankerine el koyduğunu da doğruladı.

"YENİ EL KOYMALAR GELEBİLİR"

Trump, NBC News’e yaptığı açıklamada, ek Venezuela petrol tankerlerinin de ele geçirilebileceğini söyledi.

Tankerlerin seyrine devam etmesi halinde ne olacağı sorulduğunda, "Duruma bağlı. Eğer aptalca bir şekilde yoluna devam ederse, bizim limanlarımızdan birine geri dönecek" şeklinde konuştu.

MADURO MESAJI!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun hedef olup olmadığına ilişkin soruya Trump net bir cevap vermedi. Ancak Maduro’ya mesaj verdi. Trump, "O benim ne istediğimi çok iyi biliyor. O bunu herkesten daha iyi biliyor" dedi.

SEÇİM SÖYLEMLERİYLE ÇELİŞKİ

Trump, seçim kampanyası sürecinde "ABD’yi yabancı savaşlardan uzak tutacağım" demiş, seçim sonrası yaptığı konuşmada ise "Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım" ifadelerini kullanmıştı.

UYUŞTURUCU GEREKÇESİ

ABD yönetimi, Venezuela’ya yönelik saldırıların uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik olduğunu paylaşmıştı. Yönetim, Venezuela’nın petrol gelirlerini "uyuşturucu terörizmini" finanse etmek için kullandığını ileri sürdü.

ASKERLERE ÖDEME VAADİ

Trump, yaklaşık 1,5 milyon askeri personele 1.776 dolarlık ödeme yapılacağını duyurdu.

ABD Başkanı, NBC News’e, "İnsanlar çok yakında ödemeleri almaya başlayacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde hepsi dağıtılmış olacak" dedi.

Diğer yandan Trump, sağlık sigortası şirketlerini hedef aldı. NBC News’e yaptığı açıklamada, "Sigorta şirketleri inanılmaz derecede zengin oldular. Yılda milyarlarca dolar kazanıyorlar ve buna izin vermeyeceğiz" dedi. Trump, halkın kendi sağlık sigortasını daha düşük maliyetle satın alabileceğini savundu.

ARA SEÇİMLER MESAJI

Kasım ayında yapılacak ara seçimlere de değinen Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre’nin kontrolünü elinde tutacağını düşündüğünü söyledi. Trump bu konuda, "Öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

