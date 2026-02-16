Burdur'da bina yıkımı sırasında kepçe operatörünün yanlış hamlesi sonucu doğal gaz borusundan sızıntı meydana geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile facianın önüne geçildi.

Saat 13.00 sıralarında Konak Mahallesi Rıza Doğrul Caddesi'nde bir binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım aşamasındayken kepçe operatörünün yanlış hamlesi sonucu doğal gaz borusundan sızıntı meydana geldi.

Kepçe operatörünün yanlış hamlesi yürekleri ağza getirdi! Faciadan dönüldü

GAZ KESİLDİ

Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine adrese polis ve Torosgaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önemi alınırken Torosgaz ekipleri tarafından gaz kesildi.

Torosgaz ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından doğal gaz borusunun onarımı için çalışma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası