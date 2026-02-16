Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Roj Kampı’nda tutulan 34 Avustralyalı serbest bırakıldı.

Irak sınırına yakın bölgede bulunan kampta DEAŞ şüphelilerinin aileleri bulunduruluyor.

YPG tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılan kişilerin Suriye’ye gelen aile üyelerine teslim edildiği, ardından Şam’a gitmek üzere küçük otobüslere bindirildiği duyuruldu.

Avustralyalıların Şam’dan ülkelerine gönderileceği kaydedildi.

KAMPTA 40 ÜLKEDEN BİNLERCE KİŞİ VAR

Roj Kampı’nda 40 farklı milletten 2 binden fazla kişi bulunuyor. Kampta kalanların büyük bölümünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

DEAŞ TUTUKLULARI IRAK’A TRANSFER EDİLMİŞTİ

ABD ordusu geçtiğimiz hafta Suriye’den 5 bin 700 DEAŞ tutuklusunun Irak’a transfer edildiğini duyurmuştu.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONU VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak’ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: YPG DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN SERBEST BIRAKILMASINDAN SORUMLUDUR

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, YPG'nin kendi denetimindeki cezaevlerinden DEAŞ üyelerinin kaçması ya da serbest bırakılması gibi her türlü güvenlik ihlalinden tamamen sorumlu tutmakta ve bu tür eylemleri, Suriye, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden ciddi bir güvenlik ihlali olarak değerlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

