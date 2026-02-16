Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı yağışların ardından toprak kayması yaşandı. Asfalt yol çökerken, mahalle sakinleri bölgeye istinat duvarı yapılması gerektiğini söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Çıplaklı Mahallesi 70111. Sokak'ta çay kenarında bulunan yolda, sağanak yağış sonrası dere kenarındaki toprak suya doyarak yumuşadı.

ASFALT ÇÖKTÜ

Zeminin taşıma gücünü kaybetmesi sonucu yolun çay tarafında kayma meydana geldi. Kısa sürede asfalt kaplama çökerken, yolda derin yarıklar oluştu.

Şiddetli yağış heyelan getirdi! Asfalt yol çöktü

TRAFİĞE KAPATILDI

Meydana gelen toprak kayması ve yol çökmesi dron ile görüntülendi. Görüntülerde, yolun çay tarafındaki bölümünün tamamen çöktüğü, toprağın aşağı doğru kaydığı ve asfaltın askıda kaldığı net şekilde görüldü. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Bina yönetiminde olan Mehmet Altınışık, "Yolumuzda aşırı yağışlardan dolayı kayma meydana geldi. Daha öncede kaymıştı. DSİ ve belediyeye dilekçelerimizi verdik. Ama mağduruz. Buraya bir istinat duvarı yapılmadı. Aşırı yağışlardan dolayı bu duruma geldik. Binada 46 dairemiz var. Herkes mağdur durumda halen burası trafiğe açık. Bir önlem alınmadı. Bina sakinleri korku içinde evimiz kayacak mı diye. Trafiğe kapatılıp gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

