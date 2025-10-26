Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sırbistan geri vitese taktı: Türkiye, Kosova'nın ilk mühimmat fabrikasını kuruyor!

Sırbistan geri vitese taktı: Türkiye, Kosova’nın ilk mühimmat fabrikasını kuruyor!

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye, Balkanlar’daki dengeleri kökten değiştirecek yeni bir hamleye imza attı. Türk savunma sanayisinin öncüsü Makina ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Kosova’nın ilk mühimmat fabrikasının inşası için Priştine yönetimiyle anlaşma imzaladı.

Türkiye, Balkanlar’daki askeri dengeleri değiştirecek bir adım atarak Kosova’nın ilk mühimmat fabrikasını kuruyor. 

Türk savunma sanayisinin öncüsü Makina ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), yıllık 20 milyon mermi üretim kapasitesine sahip fabrikanın inşası için Kosova yönetimiyle anlaşma imzaladı.

Sırbistan geri vitese taktı: Türkiye, Kosova’nın ilk mühimmat fabrikasını kuruyor! - 1. Resim

TÜRK MÜHENDİSLİĞİYLE TESİS ÖNE ÇIKIYOR

MKE, fabrikanın tüm tesislerini kuracak, üretim hatlarını devreye alacak ve Kosovalı personeli üretim, bakım ve mühendislik konularında eğitecek. 

2026’da tamamlanması planlanan proje, Kosova’nın savunma alanında kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlayacak.

Türk uzmanlar, montaj ve test hatlarından laboratuvarlara kadar tüm aşamaları denetleyecek.

Sırbistan geri vitese taktı: Türkiye, Kosova’nın ilk mühimmat fabrikasını kuruyor! - 2. Resim

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ İHRACATINDA YENİ ADIM

MKE, son yıllarda Ürdün ve Moğolistan’da benzer mühimmat tesisleri inşa etmişti. Kosova projesi, Türkiye’nin savunma sanayinde küresel genişleme stratejisinin Balkan ayağını oluşturdu.

Kosova ordusunun modernizasyonunda Türkiye en önemli tedarikçi konumuna geldi.

Daha önce Türkiye’nin Baykar şirketinden Bayraktar TB2 ve Skydagger kamikaze dronları tedarik etmişti. 

SIRBİSTAN RAHATSIZ, TÜRKİYE SOĞUKKANLI

Sırbistan, Kosova’nın Türk yapımı silah sistemleri edinmesini daha önce “provokasyon” olarak tanımlamıştı. 

VUCİC'TEN GERİ VİTES

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekten büyük bir Türk lideridir. Türkiye’nin tutumu bu bölgenin istikrarı için son derece önemlidir” dedi.

TÜRKİYE: BALKAN BARIŞININ GARANTÖRÜ

Türkiye’nin MKE aracılığıyla Kosova’daki bu yatırımı, yalnızca ekonomik değil, stratejik bir hamle olarak da öne çıkıyor. Ankara, NATO misyonuyla uyumlu şekilde bölgede istikrarı destekliyor. Türkiye, hem Kosova ordusunun yeniden yapılanmasında hem de Balkan güvenlik mimarisinde kilit bir rol üstleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

Flamingo, kılkuyruk, çıkrıkçın, kaşı gaga, yeşilbaş! Çöle dönen Milleyha'da kuş sesleri yankılanmaya başladı
