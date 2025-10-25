Samsunspor Avrupa'da ses getiriyor! Hedef ilk sekiz
Süper Lig’in flaş ekiplerinden Samsunspor, 27 yıl aradan sonra katıldığı Avrupa kupalarında fırtına gibi esiyor.
Konferans Ligi’nde Polonya ekibi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 yendikten sonra ikinci maçında evinde Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu maçtan da 3-0 galip ayrılarak Avrupa’da ses getirdi.
Başkan Yüksel Yıldırım “Bu kadroya Avrupa’da başarı için kurduk” dedi.
DOĞRU İŞLER YAPIYORUZ
Dinamo Kiev gibi yıllarca Avrupa kupalarında oynamış bir takımı 3-0 gibi net bir skorla yendiklerini söyleyen başkan Yüksel “Gerçekten 1-0’a da razıydım. İlk iki maçta hiç gol yemedik, dört gol attık. Bu, benim ve yönetim ekibimin bazı şeyleri doğru yaptığını gösteriyor. Avrupa’daki ilk hedefimiz son 24’e, sonra son 16’ya kalmaktı. Ama şimdi hedef büyüttük. İlk sekizde yer almak istiyoruz” diye konuştu.
