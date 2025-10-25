Tedesco takımı toparlama yolunda önemli yol katetti: Taşlar yerine oturuyor

EMİN ULUÇ - Stuttgart galibiyetiyle Avrupa’da ikide iki yapan Fenerbahçe’de moraller yerinde. Bundesliga’da zirveyi zorlayan Alman ekibi karşısında akılcı bir oyunla galibiyete ulaşan sarı lacivertliler, gelecek için umut veren bir performansa imza atarken alkışlar Domenico Tedesco’ya geldi.

Jose Mourinho’nun fiziksel ve mental açıdan dibe vurdurduğu takımı toparlayan İtalyan hoca henüz istediği güçlü oyunu oturtamasa da farkını göstermeye başladı. Oyuncuların fizik kalitesini yukarı çeken Tedesco, kadroyu da büyük ölçüde netleştirirken, oyun aklını da sahaya yansıttı.

TAKIM ONU SAHİPLENDİ

Göreve geldiği günden beri en büyük ihtiyacının zaman olduğunu vurgulayan Tedesco yaklaşık iki ayda oyuncu grubunu toparlamayı başarırken, Fenerbahçe daha güçlü bir takım olduğunun sinyali vermeye başladı.

Stuttgart maçı öncesindeki basın toplantısında rakip analizi yapan ve mücadele esnasında bütün planlarını uygulamayı başaran İtalyan, doğru adımlar attığını gösterirken, oyuncuların da hocayı sahiplenmesi Mourinho sonrası Fenerbahçe’deki en büyük fark olarak göze çarptı. Sarı lacivertliler şimdi devre arası transferiyle çok daha güçlü adımlar atmayı planlıyor.

SAYGIYI KAZANDI

Jose Mourinho döneminde oyuncular ile teknik heyet arasında kopan bağları, Tedesco tamir etti. İtalyan hoca oyuncuların, saygısını, sevgisini ve güvenini kazanmış durumda.

TEDESCO İKİLİYİ BULDU

Domenico Tedesco aradığı orta sahaya sonunda kavuştu. Geldiği günden beri elindeki ihtimalleri değerlendiren İtalyan, Alvarez ile İsmail’de karar kıldı. Her ikisi de sağlıklı ve formda olunca uyumlu bir çifte dönüşen iki yıldız ismi Asensio ile destekleyen Tedesco, sakatlık ya da ceza olmadığı sürece orta sahada yakaladığı bu uyumu bozmayacak.