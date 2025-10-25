Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Serdar Adalı: Birlik olma zamanı

Divan Başkanlığına seçilen Ürkmezgil’e mazbatasını teslim eden başkan Adalı “Camiamızın birlik olması lazım. Zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi

YÖNETİCİLER DE KATILDI

Beşiktaş Kulübünde divan kurulu başkanlığına seçilen Ahmet Ürkmezgil ile kurul üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilen törene kulüp başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Murat Kılıç, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri Aykut Torunoğulları ve Mehmet Sarımermer ile divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve kurul üyeleri katıldı. Ürkmezgil’e mazbatasını, Adalı’nın kazandığı kongrede divan başkanlığını yapan Ali Rıza Dizdar takdim etti.

HAYAL BİLE EDEMEZDİM

Açıklamada bulunan başkan Adalı, “Ahmet ağabey benim için özel bir insan. Kendisini ve yeni seçilen kurulunu kutluyorum. İyi bir çalışma dönemi geçireceğinizden şüphem yok. Camiamızın birlik olması lazım. Zor günleri hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı. Divan Başkanı Ürmezgil de “Çocukluğundan bu yana Beşiktaş sevdalısı birisi olarak bu anı yaşayacağımı tahayyül edemezdim. Başkanımız Serdal Adalı ile Beşiktaş için el ele vererek kulübü daha iyi yerlere getireceğimizden şüphemiz yok” diye konuştu.

 

