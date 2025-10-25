SSK’sız primsiz engellilere karşılıksız 6.454 TL maaş

Engellilik, bazen doğuştan gelen bir durum, bazen de sonradan maruz kalınan hastalık veya kaza neticesinde bedensel, ruhsal, duyusal veya psikolojik işlevlerdeki zayiatlar sebebiyle kişinin hem çalışma hayatını hem de günlük hayatı zorlaştırıyor.

Ülkemizde milyonlarca insan bu durumla karşı karşıya; özellikle iş bulma konusunda büyük engeller yaşıyorlar.

Çalışamayan veya sigorta primi ödeyemeyen engellilere devlet, destekleyici rol oynamaktadır. Devlet, SSK ve sigorta primi olmasa bile geri ödemesiz aylık yardım sağlıyor.

SGK’dan emekli aylığı veya yardımı alamayan çok sayıda yardıma muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımıza engellilik oranına göre 2025 yılında 6 bin 454 TL’yi aşan aylık maaş bağlanmaktadır.

Bu grupta 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, %40-%69 arası oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, SGK’dan bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, talebine rağmen işe yerleştirilemeyen ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2025 yılı için 7.368 TL’den ) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.

01.07.2025-31.12.2025 dönemi için; %40-%69 arası engelli olanlara her ay 4.302,98 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

Bu grupta da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2025 yılı için 7.368 TL’den) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.

01.07.2025-31.12.2025 dönemi için; %70 ve üzeri engelli olanlara her ay 6.454 TL tutarında maaş bağlanmaktadır. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olunca bu durumda yarısını geçmektedir.

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2025 yılı için 7.368 TL’den) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımdır.

Bu yardıma 18 yaşından küçük engellilerin yakınları (veli, vasi) başvurabilmektedir.

Engelli yakını; 18 yaşından küçük özel ihtiyaç düzeyi en hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişileri ifade etmektedir.

Bu yardımdan faydalanmak için T.C. Kimlik Kartı ve Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

01.07.2025-31.12.2025 dönemi için; %40-%69 arası engelli yakınına her ay 4.302,98 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekmektedir.

Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranmaktadır. Sağlık kurulu raporu 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir.

Hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez.

Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Son olarak %40-69 arası engelli aylığı alan kişiler, aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilirler. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişi engelli yakını aylığı alamayacağını belirtelim.

Velhasıl, engellilik hayatı zorlaştırsa da SGK’sı olmayan muhtaç vatandaşlara devletin sunduğu bu destekler bir nebze de olsa nefes aldırmaktadır.

Neil Marcus