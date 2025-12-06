3 Aralık 2025 Çarşamba günü “Dünya Engeliler Günü”nü kutladık. Ülkemizde milyonlarca engelli vatandaşımız var. Çoğu kişi, devletin engellilere ve engelli yakını olan çalışanlara verdiği büyük vergi avantajlarını hâlâ bilmiyor!

2025 yılı itibarıyla her ay net maaşınıza 360 TL ile 1.485 TL arasında ek para girebilir. Üstelik bu para sizin değil, devletin size iade ettiği vergi!

BU PARA KİMİN CEBİNE GİRECEK?

Engelli sayılmak için yeter:

1. derece → Çalışma gücünün en az %80’i kayıp

2. derece → En az %60 kayıp

3. derece → En az %40 kayıp

KİMLER YARARLANIYOR?

Kendisi engelli olan herkes (çalışan veya serbest meslek sahibi)

Engelli çocuğu, eşi, annesi, babası olan herkes

Engelli çocuklarda yaş sınırı YOK! Üniversite okuyan çocuk 25 yaşına kadar, engelli çocuk ömür boyu dâhil!

BAŞVURU ÇOK BASİT!

Tam teşekküllü hastaneden “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” alın

Bir dilekçe + kimlik fotokopisi + işveren yazısı ile

→ Büyük şehirlerde → Vergi Dairesi Grup Müdürlüğü

→ Diğer yerlerde → Defterdarlık / Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğü

Raporunuzu Gelir İdaresi’nin Merkez Sağlık Kurulu inceliyor. Onay çıkınca işvereninize bildirmeniz hâlinde indirim maaşınıza yansıyor!

2025 YILI İTİBARIYLA AYLIK VE YILLIK AVANTAJ

Çoğu aile bilmiyor: Bu cazip avantajları artık kaçırmayın!

(*%15 vergi diliminde hesaplandı. %20-%27-%35 dilimindeyseniz daha fazla)

ARAÇ ALACAK ENGELLİLER DİKKAT: ÖTV’SİZ, MTV’SİZ!

GİB tarafından öngörülen şartlar dâhilinde olmak üzere;

%90 ve üzeri engeli olanlar: Özel tertibat şartı aranmadan, belirlenen limitler dahilinde ÖTV’siz araç alabiliyor.

%90 altı engeli olanlar: Araca kendi engeline uygun tertibat yaptıranlar ÖTV’den muaf.

MTV tamamen sıfır! %90 ve üzeri engellilerde tertibat bile aranmıyor.

10 yılda sadece 1 araç için geçerli, 5 yıl dolmadan satılırsa ÖTV geri alınıyor (başka engelliye satılırsa alınmıyor.)

EV SAHİBİ ENGELLİLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK!

GİB tarafından öngörülen şartlar dâhilinde olmak üzere;

200 m²’yi geçmeyen tek evi olan veya hissesi bulunan engelliler sıfır emlak vergisi ödüyor. Evde oturmuyor, kiraya vermiş olsa bile bu haktan yararlanabiliyor!

KDV AVANTAJLARINI DA UNUTMAYINI

GİB tarafından öngörülen şartlar dâhilinde olmak üzere;

Tekerlekli sandalye, baston, kabartma klavye, ortez-protez gibi özel araç-gereçlerde KDV sıfır.

Engelli bakım evlerinde verilen hizmetlere %10 indirimli KDV.

HASILIKELAM: Devlet, “Kimse geride kalmasın” diyor ve engelli vatandaşlarımızı hem vergide hem hayatın her alanında destekliyor. Bu haklar sizin, çocuklarınızın, anne-babanızın hakkı! Bir rapor, bir başvuruyla on binlerce lira cebinizde kalabilir. Unutmayın: Haklar kullanılmadıkça yok hükmündedir. Bugün harekete geçin, 2026’yı avantajlarla karşılayın!