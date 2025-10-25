Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu gece saatler 1 saat geri alınacak mı? Kış saati uygulaması son durum!

Bu gece saatler 1 saat geri alınacak mı? Kış saati uygulaması son durum!

Sonbahar aylarında sıkça gündeme gelen kış saati uygulaması, bu yıl da merak konusu oldu. Avrupa ülkeleri ekim sonunda saatleri bir saat geri almaya hazırlanırken, Türkiye’de kış saati uygulamasının son durumu araştırılıyor. Bu gece saatler 1 saat geri alınacak mı merak edildi.

Günlerin kısaldığı ve gecelerin uzadığı ekim ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da saat değişikliğini gündeme taşıdı. Avrupa ülkeleri kış saati uygulamasına geçmeye hazırlanırken, Türkiye’de 2016’dan bu yana devam eden kalıcı yaz saati uygulaması yeniden konuşuluyor. 

BU GECE SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de bu gece saatlerin geri alınması yönünde herhangi bir planlama bulunmuyor. Avrupa ülkelerinde kış saati uygulaması 26 Ekim Pazar gece saat 03.00'te bir saat geri alınacak. ABD'de ise 2 Kasım Pazar sabahı kış saati uygulamaya girecek.

Bu gece saatler 1 saat geri alınacak mı? Kış saati uygulaması son durum! - 1. Resim

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI, NE ZAMAN?

Türkiye, 2016 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Bu kararla birlikte saatlerin her yıl geri alınması uygulamasına son verildi. Yıl boyunca GMT+3 zaman dilimi kullanılmaya devam ediliyor.

Dolayısıyla 2025 yılında da Türkiye’de saatlerin geri alınması planlanmıyor. Kış saati uygulamasına geçilmeyecek. Bu durum, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkının kış döneminde 1 saatten 2 saate çıkmasına neden olacak.

Bu gece saatler 1 saat geri alınacak mı? Kış saati uygulaması son durum! - 2. Resim

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI SON DURUM

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl sonbaharda saatlerin bir saat geri alınmasıyla hayata geçiriliyor. Avrupa’da bu yıl saat değişikliği 26 Ekim Pazar gecesi yapılacak.

Türkiye’de ise kalıcı yaz saati uygulaması yürürlükte olduğu için saatler geri alınmayacak. Enerji tasarrufu ve gün ışığını daha verimli kullanma hedefiyle alınan karar doğrultusunda ülke genelinde yıl boyunca aynı saat dilimi kullanılmaya devam edecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

