Performansıyla tartışılan Icardi ile ilgili bomba iddia! İtalyanlar yeni adresini duyurdu

İtalya Serie A’da bu sezon şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Milan, ocak transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Massimiliano Allegri’nin raporu doğrultusunda savunma, kanat ve forvet bölgelerine nokta atışı transferler yapılması hedefleniyor.

LİSTENİN BAŞINDA ICARDI VAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan’ın transfer listesinin ilk sırasında Mauro Icardi yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcünün Allegri’nin özellikle kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olduğu öne sürüldü. Tecrübeli teknik adamın Osimhen’in yedeği konumuna düşmesiyle mutsuz olan Icardi’yi Milan formasıyla yeniden Serie A’ya kazandırmak istediği belirtiliyor.

INTER'DE DE FORMA GİYMİŞTİ

Arjantinli yıldız, 2013-2019 yılları arasında Milan'ın ezeli rakiplerinden Inter de forma giymişti.