Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Performansıyla tartışılan Icardi ile ilgili bomba iddia! İtalyanlar yeni adresini duyurdu

Performansıyla tartışılan Icardi ile ilgili bomba iddia! İtalyanlar yeni adresini duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Performansıyla tartışılan Icardi ile ilgili bomba iddia! İtalyanlar yeni adresini duyurdu
Mauro Icardi, Milan, Galatasaray, İtalya, Serie A, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da yaşadığı ağır sakatlık sonrası formasını Victor Osimhen'e kaptıran ve eski günlerini mumla aratan Mauro Icardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Icardi'nin ara transfer döneminde İtalya'ya döneceği öne sürüldü.

İtalya Serie A’da bu sezon şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Milan, ocak transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Massimiliano Allegri’nin raporu doğrultusunda savunma, kanat ve forvet bölgelerine nokta atışı transferler yapılması hedefleniyor.

Performansıyla tartışılan Icardi ile ilgili bomba iddia! İtalyanlar yeni adresini duyurdu - 1. Resim

LİSTENİN BAŞINDA ICARDI VAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan’ın transfer listesinin ilk sırasında Mauro Icardi yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcünün Allegri’nin özellikle kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olduğu öne sürüldü. Tecrübeli teknik adamın Osimhen’in yedeği konumuna düşmesiyle mutsuz olan Icardi’yi Milan formasıyla yeniden Serie A’ya kazandırmak istediği belirtiliyor.

Performansıyla tartışılan Icardi ile ilgili bomba iddia! İtalyanlar yeni adresini duyurdu - 2. Resim

INTER'DE DE FORMA GİYMİŞTİ

Arjantinli yıldız, 2013-2019 yılları arasında Milan'ın ezeli rakiplerinden Inter de forma giymişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana'da hareketli gece! İş yerine el yapımı patlayıcı atıldıKahvesini rögara dökünce ceza yemişti! O Türk vatandaşından yeni haber var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kavukcu'dan Icardi ve Barış Alper açıklaması: İkisini de bırakmayız - SporKavukcu'dan Icardi ve Barış Alper sözleriTrabzonspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor - SporTrabzonspor galibiyet serisini sürdürmek istiyorSamsunspor Avrupa'da ses getiriyor! Hedef ilk sekiz - SporSamsunspor Avrupa'da ses getiriyor! Hedef ilk sekizSerdar Adalı: Birlik olma zamanı - SporSerdar Adalı: Birlik olma zamanıTedesco takımı toparlama yolunda önemli yol katetti: Taşlar yerine oturuyor - SporFenerbahçe'de taşlar yerine oturuyorEuroleague'de Türk derbisi! Efes başladı Fener bitirdi  - SporEuroleague'de Türk derbisi! Efes başladı Fener bitirdi 
Sonraki Haber Yükleniyor...