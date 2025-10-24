İki grup arasındaki kavgada 1'i polis 4 kişi yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da iki grup arasında yaşanan tartışma tekmeli, yumruklu, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada aralarında 1 polisin de olduğu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Hazreti Ali Cami yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
1'İ POLİS 4 KİŞİ YARALANDI
Tartışma kısa sürede yumruklu, tekmeli ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Y., E.Y., C.Y., darp neticesi yaralanırken olaya müdahale etmeye çalışan K.U. isimli bir polis memuru da arbede esnasında yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
