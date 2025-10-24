Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İki grup arasındaki kavgada 1'i polis 4 kişi yaralandı

İki grup arasındaki kavgada 1'i polis 4 kişi yaralandı

- Güncelleme:
Adıyaman'da iki grup arasında yaşanan tartışma tekmeli, yumruklu, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada aralarında 1 polisin de olduğu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli ve silahlı kavgada 4 kişi ile olaya müdahale 1 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Hazreti Ali Cami yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İki grup arasındaki kavgada 1'i polis 4 kişi yaralandı - 1. Resim

1'İ POLİS 4 KİŞİ YARALANDI 

Tartışma kısa sürede yumruklu, tekmeli ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Y., E.Y., C.Y., darp neticesi yaralanırken olaya müdahale etmeye çalışan K.U. isimli bir polis memuru da arbede esnasında yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

